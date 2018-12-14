Tülin Şahin aşk sarhoşu

Yaklaşık 5 aydır Portekizli işadamı Pedro De Noronha ile birlikte olan manken ve sunucu Tülin Şahin, yeni yaşına aşkla girdi. Ünlü model, o anları sosyal medya hesabından, "Doğum günümde bu sabah bunlara uyanmak..." notuyla paylaştı