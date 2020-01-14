HABERTURK.COM

Ünlü top model Tülin Şahin, bir süredir birlikte olduğu Portekizli yatırım bankacısı Pedro de Noronha ile geçtiğimiz nisan ayında evlendi. Çiftin bebekleri Siena Leyla, geçtiğimiz ay İstanbul'da dünyaya geldi.

Annelik deneyimlerini sosyal medya hesabından yayınlayan Şahin, kızı Siena Leyla ile bu pozunu sosyal medya hesabından "Bugün giyinirken kim kimden kopya çekmişti bilinmiyordu" notuyla yayınladı.

Sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alan Şahin'in paylaşımı kısa sürede 36 binin üzerinde beğeni aldı.

"ANNEMİN SESİ MÜKEMMEL OLAN BİR ARKADAŞI VAR"

Ünlü model, geçtiğimiz günlerde Hadise'nin, I Love You Baby şarkısını Siena Leyla'ya söylerken çekildiği görüntüleri sosyal medya hesabından yayınlamıştı.

Şahin'in "Neyse ki annemin sesi mükemmel olan bir arkadaşı var" notunu düştüğü paylaşım kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum almıştı.

KIZININ KORDONUNU SAKLATTI

Kızıyla fotoğraflarını sosyal medya hesabından yayınlayan Şahin, kızının kordon kanı ve göbek kordonunu saklattığını açıklamıştı. Ünlü model, şu ifadeleri kullanmıştı:

"GELECEĞİNİ GÜVENCE ALTINA ALMAK İSTEDİK"

Siena Leyla'nın kordon kanı ve göbek kordonunu saklatarak geleceğini güvence altına almak istedik.

Kök hücreler, farklı dokulara dönüşme yeteneğine sahip olduğundan dolayı, hasarlı organların iyileşmesini sağlayabiliyor.

Kordon kanı kök hücreleri ise çocukluk çağı lösemi, lenfoma gibi bazı kanser türlerinde, talasemi hastalığında, orak hücreli anemi hastalığında kullanılıyor.