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Tülin Şahin kimdir, kaç yaşında?

Yıllardır podyumları bırakmayan Tülin Şahin, "İşimi hâlâ ilk günkü aşkla yapıyorum. Çok çalışkan ve disiplinliyim. Bir asker gibiyim. Tüm sektör bilir bunu" diyor. Kızı Leyla Siena dünyaya geldikten sonra bir güne 72 saat sığdırdığını söyleyen Tülin Şahin hakkında merak edilenler...

Tülin Şahin kimdir, kaç yaşında?

Tülin Şahin, 13 Aralık 1979'da doğdu. 2005 yılında evlendiği yemek şefi ve televizyoncu Mehmet Özer ile 2017 yılında boşandı. 2019 yılında Portekiz asıllı Londra'lı yatırımcı ve ekonomist Pedro de Noronha ile Lisbon'da sade bir tören ile dünya evine girdi. Kasım 2019'da, kızları Siena dünyaya geldi.

Tülin Şahin, Danimarka'nın Odense şehrinde doğdu ve çocukluğunu orada geçirdi. 1995 yılında 'Supermodels Of Denmark' adlı yarışmada keşfedildi ve yarı zamanlı modellik yapmaya başladı.

1998 yılında tasarım üzerine eğitim aldığı okulu bitince tasarım kariyeri için 1998 yılında Paris'e gitti. Paris'te modacıların tekrar modelliğe ikna etmesi ile tam zamanlı modellik kariyeri başlamış oldu.

Ailesinin memleketi olan Türkiye'ye Zeki Triko ile imzaladığı mankenlik işi için gitti. Ailesi aslen Sivaslıdır ve Danimarka'da yaşamaktadır. ABDli ünlü manken Cindy Crawford'a aşırı benzerliğinden dolayı kendisi hem Türk hem de dünya basınında Sivaslı Cindy olarak anıldı.

2009 dan itibaren birçok defa Türkiye Kültür Bakanlığı tarafından tanıtım elçisi atandı. Türkiye Unicef iyi niyet elçisi ve Küresel Vatandaşlık Forumu elçisidir. 2008 yılında kadınlara yönelik Tuliss adlı bir site kurdu.

Bunların yanı sıra konsept ve marka danışmanlığı ile birlikte freelance moda editörlüğü de yapmaktadır. Zayıflamak isteyen kadınlara yönelik Beslenme ve Diyet Üzerine Sırlar, Siz Hâlâ Diyet mi Yapıyorsunuz? ve Kral Prens ve Fakir kitaplarını yazmıştır.

1998'de Olacak O Kadar'da ve Tatlı Kaçıklar dizisinde ve 1999'da Gece Şahinleri filminde rol almıştır.

2004 yılında Acun Firarda programında konuk sunuculuk yapmıştır. 2010 yılından itibaren kesintisiz olarak kendi adı ile anılan Tülin Şahin ile Moda programını yapmaktadır.

Karl Lagerfeld tarafından Turkish Beauty/Türk Güzeli olarak adlandırılan Tülin Şahin, İngilizce, Danca, İsveççe, Norveççe, Türkçe, Almanca ve Fransızca olmak üzere yedi dili çok iyi bilmektedir.

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