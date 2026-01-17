Tuluğ Özlü, ifade verdi: Mesut Süre, şikâyette bulunmuş

Podcast içerikleriyle tanınan Tuluğ Özlü, 13 yıl önce Mesut Süre tarafından tacize uğradığını iddia eden bir kadının iddialarını sosyal medya sayfasına taşımıştı. 'İlişki Testi' programını sunan komedyen ve radyo programcısı Mesut Süre'ye yönelik iddiaların ardından program ekibi, Süre ile yollarını ayırmıştı.

Tuluğ Özlü

Mesut Süre, yaptığı açıklamada iddiaların gerçek dışı olduğunu söylemişti. Ünlü komedyen, şu ifadeleri kullanmıştı: Dün geceden beri yaşadığım durumun hâlâ şokundayım. Öncelikle belirtmeliyim ki; şahsıma itham edilen suçlamaların tamamı gerçek dışıdır. Sosyal medya mahkemeleri sayesinde bir anda lince uğradım. Gerçek hayattaki ailem, dostlarım, arkadaşlarım ve yıllardır beni dinleyen izleyen insanlar böyle bir konuda ne kadar hassas olduğumu bilirler. Bu yapılan bir ifşa değil itibar suikastıdır. Kişiliğime, mesleğime ve itibarıma yapılan bu haksız eylemlere karşı hemen tüm hukuki yollara başvuracağımı bildiririm.

REKLAM

Mesut Süre'nin şikâyetinin ardından Tuluğ Özlü, ifade vermeye gittiğini söyledi. Özlü; "Bugün ifadeye girdim. Mesut Süre, iftira ve hakaret suçlamasıyla aleyhime şikâyette bulunmuş. Hakaret isnadıyla ilgili yeni düzenleme kapsamında 'ön ödeme' teklif edildi. Kabul etmedim. Kabul etseydim dosya, hakaret suçlaması yönünden burada kapanacak; hakkımda kamu davası açılmayacaktı ama ben bunu, gerçeğin üzerinin örtülmesine yarayan bir kestirme yol olarak görüyorum. Bu mesele benim konforumdan çok bağımsız. Yıllardır konuşulamayan, bastırılan, 'aman uzatma' denilerek sessizliğe itilen deneyimlerin hukuki zeminde görünür olabilmesiyle ilgili. Bana mesaj atan kadınlar, Mesut Süre'nin bizzat başlattığı bu yasal süreçte, yaşadıklarını savcılık ve / veya mahkeme huzurunda anlatmaya ve gerekirse tanıklık yapmaya hazır. Kendileri açısından bu dava; yıllardır içlerinde taşıdıkları, çoğu zaman anlatmaya imkan bulamadıkları bir deneyimin ilk kez hukuki bir zeminde dile getirilebilmesi ve hukuksal yollarla kayıt altına alınabilmesi bakımından da bir iyileşme alanı açacağına inanıyorum. Faillerin, fiilleri nedeniyle utanması gerekirken, o fiili dile getirenlerin cezalandırılması artık 'Olağan' bir fail refleksi olmaktan çıkmalı. Utanç bizde de taraf değiştirecek, değiştirmeli ve bize inanıyorum. Bu arada fail Mesut Süre ve vekili telefonuma ve bilgisayarıma el konulmasını talep etmiş. Bu konuyu yazmayı atlamışım" ifadelerini kullandı.