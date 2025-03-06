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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Tüm çalışanları yakından ilgilendiriyor: "Mobbing" için yeni genelge Resmi Gazete'de - İş-Yaşam Haberleri

        Tüm çalışanları yakından ilgilendiriyor! "Mobbing" için yeni genelge Resmi Gazete'de

        İş yerlerinde "mobbing" olarak adlandırılan psikolojik tacizin önlenmesine yönelik bir Cumhurbaşkanlığı Genelgesi hazırlandı. Çalışanların haklarını korumayı ve sağlıklı bir çalışma ortamı oluşturmayı hedefleyen genelge, önemli düzenlemeler içeriyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.03.2025 - 07:28 Güncelleme: 06.03.2025 - 07:28
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        "Mobbing" için yeni genelge Resmi Gazete'de
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        "Mobbing" olarak adlandırılan, iş yerlerinde psikolojik tacizin önlenmesine yönelik Cumhurbaşkanlığı Genelgesi, Resmi Gazete'de yayımlandı.

        Çalışanların psikolojik tacizden korunmasını amaçlayan genelge 7 madde olarak hazırlandı.

        Genelgede, iş yerlerinde kasıtlı ve sistematik olarak yapılan psikolojik tacizin önlenmesinin elzem olduğu vurgulandı.

        İŞVEREN VE YÖNETİCİLERE ÖNEMLİ SORUMLULUKLAR DÜŞÜYOR

        Psikolojik tacize maruz kalan çalışanların, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyonu, ALO 170 gibi çeşitli platformlara başvurabileceği hatırlatıldı.

        Genelgede, iş yerlerinde psikolojik tacizle mücadelenin, öncelikle işveren ve yöneticilerin sorumluluğunda olduğu belirtildi.

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        Ayrıca, farkındalık artırıcı eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerinin yaygınlaştırılmasına özen gösterilmesi gerektiği vurgulandı.

        "PSİKOLOJİK TACİZLE MÜCADELE KURULU" YENİDEN YAPILANDIRILDI

        Genelge kapsamında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde "Psikolojik Tacizle Mücadele Kurulu" yeniden yapılandırıldı.

        Bu kurul, ülke çapında politikalar belirleyecek, eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerini koordine edecek ve kamuoyunu bilinçlendirme çalışmaları yürütecek.

        Genelgede ayrıca, iş yerlerinde soruşturma yürütülürken, çalışanların özel hayatlarının korunması için hassas davranılması gerektiğinin de altı çizildi.

        *Haberin görseli Shutterstock tarafından servis edilmiştir.

        *Görsel temsili

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