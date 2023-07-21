Tüm öğrencilerin eşit şartlarda okuyabildiği Finlandiya eğitim sistemi

Öncelikle, ülke genelindeki okullar tamamen devlet okulu ve hepsi öğrencilere aynı fırsat ve şartları sunuyor; özel okul kesinlikle yasak.

Finlandiya, dünya çapında etkili eğitim sitemi ile oldukça meşhur. Peki, Finlandiya tam olarak nasıl bir yol izliyor?

Ancak özel eğitime ihtiyacı olan öğrenciler için ayrı okullar bulunuyor fakat bu da ülkenin yüzde 2'sine tekabül ediyor. Okula erişimi zor bölgelerde yaşayan öğrencilere, okul tarafından servis hizmeti sağlanıyor ve tabii ki tüm bunlar için herhangi bir ücret tahsil edilmiyor. Bununla beraber, ülkedeki tüm öğrencilere ücretsiz yemek ve eğitim materyallari sağlanıyor.

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Okul öncesinde başlayan eğitim hayatı, yüksek öğrenime kadar tamamen ücretsiz bir şekilde veriliyor. Ayrıca okulların bütçesi kamu tarafından sağlanıyor ve bütçenin eğitim dışında bir yere harcanması söz konusu değil.

Finlandiya'da ortak bir eğitim müfredatı uygulanmıyor. Bunun yerine her öğretmen kendine ve öğrencilerine özgü bir yol çizebiliyor. Bu sisteme 'çekirdek müfredat' deniyor.