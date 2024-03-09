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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Yukatel Adana Demirspor TÜMOSAN Konyaspor: 2 - Yukatel Adana Demirspor: 2 | MAÇ SONUCU - Tümosan Konyaspor Haberleri

        TÜMOSAN Konyaspor: 2 - Yukatel Adana Demirspor: 2 | MAÇ SONUCU

        Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında TÜMOSAN Konyaspor-Yukatel Adana Demirspor karşılaşması 2-2 berabere bitti. Konuk ekip 1 puanı son dakikalarda Mario Balotelli'nin golüyle kurtardı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2024 - 18:11 Güncelleme: 09.03.2024 - 18:11
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        Balotelli 1 puanı getirdi
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        5. dakikada ceza sahası dışından Muanza'nın pasında topla buluşan Mendoza'nın vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla dışarı gitti.

        7. dakikada Konyaspor penaltı kazandı. Cikalleshi'nin pasında topla buluşan Ethemi, ceza sahası içerisinde Atal'ın müdahalesiyle yerde kalınca hakem Volkan Bayarslan penaltı noktasını gösterdi. 9'uncu dakikada penaltıyı kullanan Cikalleshi, topu ağlara gönderdi: 1-0.

        17. dakikada oluşan karambolde defansın uzaklaştırdığı topa ceza sahası dışından gelişine vuran Ndao'nun şutunda, meşin yuvarlak direğe çarpıp dışarı çıktı.

        31. dakikada konuk ekip beraberliği yakaladı. Ceza sahasına giren Emre Akbaba'nın pasında Yusuf Erdoğan şutunu çekti. Meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.

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        39. dakikada Konyaspor bir kez daha penaltı kazandı. Ceza sahası içerisinde Ndao ile Mohammadi arasındaki hava topu mücadelesinin ardından hakem Volkan Bayarslan, VAR'ın tavsiyesiyle saha kenarında pozisyonu izledi. Pozisyonda Mohammadi'nin topa eliyle müdahale ettiğini belirleyen Bayarslan, bir kez daha penaltı noktasını işaret etti. 44'üncü dakikada penaltıyı kullanan Cikalleshi, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1.

        Karşılaşmanın ilk yarısı, yeşil-beyazlıların 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

        51. dakikada ceza sahasında oluşan karambolde topu önünde bulan Soner Dikmen'in sert şutu az farkla dışarıya gitti.

        53. dakikada topu hızla süren Cikalleshi'nin ceza sahası dışından vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

        65. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Atal'ın sert şutunda kaleci Slowik, topu taca gönderdi.

        70. dakikada Atal'ın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Balotelli'nin sert şutu az farkla üstten dışarıya çıktı.

        86. dakikada konuk ekip eşitliği yakaladı. Barasi'nin ceza sahası içerisindeki pasında topla Buluşan Balotelli'nin sert şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-2.

        Karşılaşma 2-2 sona erdi.

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