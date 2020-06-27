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Tunceli Belediye Maçoğlu'nun eşi ve kızı da corona virüs'e yakalandı

Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu’nun korona virüs tedavisine evinde devam edileceği öğrenildi. Ayrıca Maçoğlu’nun eşi ve kızının da Covid-19 testlerinin pozitif çıktığı ve durumlarının iyi olduğu belirtildi

Fatih Mehmet Maçoğlu
İHA

22 Haziran tarihinde boğaz ağrısı ve yüksek ateş şikayetiyle başvuran Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu’nun yapılan COVİD-19 testi pozitif çıkmıştı. Tunceli İl Sağlık Müdürü Opr. Dr. Çağdaş Özdemir, Maçoğlu’nun tedavisine evde devam edileceğini bildirdi. Dr. Özdemir, “22 Haziran 2020 tarihinde hastanemize başvuran Tunceli Belediye Başkanı Sayın Fatih Mehmet Maçoğlu’nun tedavisi hastanemizde Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda tamamlamış olup, tedavisinin devamını evinde sürdürecektir. Şikayetlerinde gerileme olan hastamızın takipleri hekimlerimiz tarafından yapılacaktır. Maçoğlu ailesinin karantina süreci devam etmektedir. Pandemi süresince vatandaşlarımızın maskesiz sokağa çıkmamasını ve sosyal mesafe kurallarına tam olarak uyum göstermelerinin önemini bir kez daha hatırlatmak isteriz” dedi.

DURUMLARI İYİ

Öte yandan Maçoğlu’nun eşi Gülistan ile kızı Ezgi İmran’ın da yapılan testlerinin pozitif çıktığı ancak genel durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Maçoğlu, Twitter hesabından da sağlığıyla ilgili son duruma ilişkin yaptığı paylaşımda "Şu an kendimi ilk güne oranla daha iyi hissediyorum. Doktorlar ve sağlık emekçisi arkadaşlarımız çok iyi bir tedavi süreci uyguladı. Bütün doktorlara, sağlık emekçilerine burada tedavi gören hastalara gösterdikleri ilgiden dolayı çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

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