Tunceli'de 3 bin yıl önceye ait olduğu düşünülen yol bulundu

Gavurkalesi hakkında da bilgi veren Dr. Öğretim Üyesi Erdoğan, “Gavurkalesi ise barındırdığı kaya işçiliği ve sur yapım tekniği nedeniyle Demir Çağı'nda yapıldığını ortaya koyuyor. Yolun ve kalenin bölgenin yerel güçlerince mi yapıldığı yoksa Orta Demir Çağı'nda egemen politik gücü olan Urartularca mı yapıldığı kapsamlı araştırmalarla anlaşılacak” diye konuştu.