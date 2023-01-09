Ağaçta mahsur kalan vaşak kurtarıldı

Tunceli'nin Ovacık ilçesine bağlı Topuzlu köyü mevkisindeki ormanda köpeklerin saldırdığı bir vaşak, yaklaşık 3 metre uzunluğundaki meşe ağacına çıktı.
Hayvanın ağaçta mahsur kaldığını gören köylüler, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Tunceli Şubesi Müdürlüğü'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye giden DKMP personeli, köpekleri alandan uzaklaştırarak, vaşağın mahsur kaldığı yerden inmesini sağladı.
Ormanlık alanda bir süre koşan vaşak, çalıların arasına girip gözden kayboldu.
Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) kategorilerine göre vaşak, Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi'nde yer alıyor.
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