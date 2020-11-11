DHA

Tunceli'nin Pülümür ilçesi kırsalında yaşam süren boz ayının kış uykusu öncesinde besin depolama anı görüntülendi.

DHA'nın haberine göre boz ayının rahatsız olmaması için sessizce kamerasıyla görüntülediği söyleyen Muzaffer Akyüz, "Boz ayı, alıç olarak bilinen meyveyi topluyordu. Ben de sessiz kalarak onu rahatsız etmeden kamerayla görüntüledim. Tunceli bölgesi yaban hayatı bakımından çok zengin bir yer. Yolda yürürken bir yaban keçisini, boz ayıyı ve daha birçok yaban hayvanını görebiliyorsun. Bu yönden bizler çok şanslıyız. Eğer onların yaşam alanlarına zarar vermezsek, canlılar da çok şanslı olacaklar" dedi.