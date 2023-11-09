Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Tunceli'de cip 80 metrelik uçuruma yuvarlandı: 5 yaralı

        Tunceli'de cip 80 metrelik uçuruma yuvarlandı: 5 yaralı

        Tunceli'de sürücüsünün kontrolünden çıkan cip, 80 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada yaralanan 5 kişi, hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2023 - 02:23 Güncelleme: 09.11.2023 - 02:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Cip 80 metrelik uçuruma yuvarlandı: 5 yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Tunceli'de sürücüsünün kontrolünden çıkarak 80 metrelik uçuruma yuvarlanan cipteki 5 kişi yaralandı.

        DHA'nın haberine göre; kaza, dün akşam saatlerinde merkeze bağlı Kavun köyü yolunda meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen cip, kontrolden çıkarak 80 metrelik uçuruma yuvarlandı. Cipteki 5 kişi yaralanırken, ihbarla kaza yerine sağlık, itfaiye, AFAD, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ekiplerin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        *Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        #Tunceli
        #haberler
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        G.Saray, Bayern'i elinden kaçırdı!
        G.Saray, Bayern'i elinden kaçırdı!
        "Makul kayıp"
        "Makul kayıp"
        "Galatasaray üzülmeyi hak etti"
        "Galatasaray üzülmeyi hak etti"
        Bursa'da feci kaza: 1 ölü, 2 ağır yaralı
        Bursa'da feci kaza: 1 ölü, 2 ağır yaralı
        Manchester United'a büyük şok!
        Manchester United'a büyük şok!
        Türk yargı tarihinin en büyük krizi
        Türk yargı tarihinin en büyük krizi
        Cansız bedeni bazanın altında bulundu
        Cansız bedeni bazanın altında bulundu
        İçişleri Bakanı Yerlikaya, vatandaşlık alan Suriyeli sayısını açıkladı
        İçişleri Bakanı Yerlikaya, vatandaşlık alan Suriyeli sayısını açıkladı
        Duyurdu: "Adana'da oynayabilirler"
        Duyurdu: "Adana'da oynayabilirler"
        Ölümcül darbeye müebbet hapis istemi
        Ölümcül darbeye müebbet hapis istemi
        Hayalini açıkladı!
        Hayalini açıkladı!
        Engin Polat'ın yeni ifadesi ortaya çıktı
        Engin Polat'ın yeni ifadesi ortaya çıktı
        CHP'de devir teslim töreni
        CHP'de devir teslim töreni
        Havacılık yine uçuracak mı?
        Havacılık yine uçuracak mı?
        İşte MASAK raporunun detayları!
        İşte MASAK raporunun detayları!
        Simli makyaj ürünlerine dikkat!
        Simli makyaj ürünlerine dikkat!
        Hastanenin 24 saatlik yakıtı kaldı: Can kaybı artıyor!
        Hastanenin 24 saatlik yakıtı kaldı: Can kaybı artıyor!
        Riskini bil cevabını bil! 8 soruda diyabet riskini belirle
        Riskini bil cevabını bil! 8 soruda diyabet riskini belirle
        "Sinema bitmez"
        "Sinema bitmez"
        Avrupa Yakası'nın suyu nereden geliyor
        Avrupa Yakası'nın suyu nereden geliyor