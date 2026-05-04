        Tunceli'de feribot seferlerine şiddetli rüzgar engeli

        Tunceli'de feribot seferlerine şiddetli rüzgar engeli

        Tunceli'nin Çemişgezek ilçesi ile Elazığ arasındaki feribot seferleri, şiddetli rüzgar nedeniyle geçici olarak durduruldu. Hava şartlarının düzelmesiyle seferlerin yeniden başlayacağı bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04 Mayıs 2026 - 09:40 Güncelleme:
        Feribot seferlerine rüzgar engeli

        Tunceli'nin Çemişgezek ilçesi ve Elazığ arasında ulaşımı sağlayan feribot seferleri şiddetli rüzgar nedeniyle geçici olarak iptal edildi.

        Çemişgezek Belediyesinden yapılan açıklamada, bölgede olumsuz hava şartlarının etkili olduğu belirtildi.

        Açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "İlçemizde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle seyir güvenliğini sağlamak amacıyla feribot seferlerimiz geçici olarak durdurulmuştur. Hava şartlarının düzelmesiyle birlikte seferlerimiz tekrar başlayacak olup güncel durum hakkında bilgilendirmeye devam edeceğiz."

