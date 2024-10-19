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        Haberler Gündem Güncel Tunceli'de zirvelere kar yağdı | Son dakika haberleri

        Tunceli'de 3 bin rakımlı zirveler beyaza büründü

        Tunceli'de bazı dağların zirveleri kar yağışıyla beyaza büründü. Sonbahar renkleriyle bütünleşen karlı dağlar, güzelliklerine güzellik kattı. Doğa tutkunları da karlı rotalarda gezinti yapıp fotoğraf çekti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2024 - 10:34 Güncelleme: 19.10.2024 - 10:34
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        Tunceli'de bazı dağların zirveleri kar yağışıyla beyaza büründü.

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        Kentte hava sıcaklığının düşmesiyle Ovacık ve Pülümür ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar etkili oldu.

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        Yağışla Munzur, Mercan, Sülbüs ve Hel dağlarının 3 bin metre yüksekliğe sahip zirveleri beyaz örtüyle kaplandı.

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        Sonbahar renkleriyle bütünleşen karlı dağlar, güzelliklerine güzellik kattı.

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        Doğa tutkunları da karlı rotalarda gezinti yapıp fotoğraf çekti.

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        #yerel haberler
        #Tunceli Haberleri
        #kar yağışı
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