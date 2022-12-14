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Tunceli Belediyesi´nin elektriği, ödenmeyen 14 milyon liralık borç nedeniyle kesildi (3)

DHA

Tunceli Belediyesi´nin elektriği, ödenmeyen 14 milyon liralık borç nedeniyle kesildi (3)


BAŞKAN MAÇOĞLU´NDAN AÇIKLAMA
Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, belediye hizmet binasının elektriğinin borçtan dolayı kesilmesiyle ilgili açıklama yaptı. Maçoğlu, "Borç tutarı 13 milyon 767 bin 983 lira, şimdiye kadar ödediğimiz para 4 milyon 657 bin 308 lira. Hedefimiz tüm kamu kuruluşların birlikte ortak çalışmasıdır. Biz kurumlarla ilişkilerimizin iyi gitmesi için onlarca kez söylüyoruz ama gelen aşamada mevcut krizden dolayı birçok kamu kuruluşu sorun yaşıyor. Bizler de bu krizden zarar gören belediyeleriz. 1,52 yıl önce 200-300 bin gelen elektrik faturası, bugün 2 milyon gelmeye başladı. Aynı oranda belediyelerin bütçelerinin gelirleri yüzde 400 yükselmedi. Bundan kaynaklıda kamu da belediyeler başka başka kurumlar artık gerçekten de zor durumda kalmaya başladı. Hiçbir şirket bizim ona olan borcumuzdan dolayı belediyemizde en az 7 yerde elektrik kesimine gittiler. Bugün de idari binamız, yani hizmet binamızda aynı durumu yaptı. Eylül ayından beri asfalt yapamıyoruz, çünkü asfalt tesisinin elektriğini kestiler. Bütün park ve bahçelerde insanlar elektrik olmadığından dolayı yürüyemez hale geldi. Bu borçları inkar etmek ya da ödememe mesellerinden çok ödeyememekten kaynaklı olduğunu söylemeye çalışıyoruz. 3 ay asfalt tesisinin kapanması bu şehrin yollarını yapmama anlamına geliyor. Bu da halka hizmet edememek demektir. En son gördüğünüz gibi hizmet binamızın elektriğini kestiler. Bu kesilen elektriklerin anlamı, belediye halk tarafından ödenmesi gereken faturaların ödenmemesi anlamına geliyor. Jeneratörlerle zaman zaman açıyoruz ama yine sorun yaşıyoruz. Binada çalışan insanların büyük bir bölümü özellikle gerçekten üşüme ve benzeri durumları yaşıyor. Ödemiyor diyorlar ama aslında gücümüz olanını ödüyoruz. Geçen ay 360 bin lira belediye ödemesi gereken vergi var ve biz bu vergiyi mahsup ederek 360 bin lira olan borcumuzu düştük ve 165 lira da bir ödeme yaptık. Gücümüz olanı ödeyebiliyoruz. Olmayan bir şeyi nasıl ödeyebiliriz ki. Şartların böyle olması lazım o zaman. Gelen gelir, geçen ay 5 milyon 600 bin lira. Bunun 4 buçuğunu maaşlara ödüyoruz.
`KAMU KURUMUNUN ELEKTRİĞİNİ KESMEK KAMUYU ZARARA UĞRATMAKTIR
Başkan Maçoğlu, halka hizmet eden belediye binasının elektriğini kesmenin kamuyu zarara uğratmak olduğunu söyleyerek, "Biz bu durumda bizi zor durumda bırakanlara çağrımız nettir. Halkın vicdanında yargılanacaksınız. Şu anda ödemesini yaptığımız halde açmadığınız sayaçlarla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı´na başvurumuzu yaptık. Asfalt tesisinin borcu kasımın 4´ünde ödenmiş, hala sayacı açılmıyor. Park ve bahçelerin ödemesini ağustosta yapmamıza rağmen hala açmıyorlar. Bu ödememe meselesi değil, üstten hizmet etmememizi sağlayan bir anlayışın parmağıdır. Gücümüz olanı ödemeye çalışıyoruz ama elektrik şirketine ait borç çok yüksek bir rakam olduğu için tamamını ödeyemiyoruz. Hükümet bütçeyle ilgili belediyelere ait bütçelerin geliştirmesi için çaba yürütsün. Bu kış ayında insanları soğuğa mahkum etmek cezalandırmaktır" ifadelerine yer verdi.
Maçoğlu ayrıca, enerji şirketinin önündeki çalışmanın mahallerde su kesintisinden kaynaklı olduğunu belirtti. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Tunceli / Merkez Serhat Ozan YILDIRIM
2022-12-14 16:21:36

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