'Tunceli balının polen sayısı ülke standart değerlerinin 3 katı çıktı' TÜRKİYE'ninkaliteli ve organik bal üretiminin yapıldığı yerlerden biri olan Tunceli'de, balda yapılan analizlerde, polen sayısının Türkiye standartlarının 3 katı olduğu, baldaki 13 polen türünün kayıtlarda olmadığı belirlendi. Tunceli Arıcılar Birliği Başkanı Kazım Doğan, "Ege Üniversitesi, en son yapılan bal analizinde, baldaki 13 tane polen türünün hiçbir şekilde kayıtlarda olmadığını belirledi. Şu ana kadar 14 bal analiz sonucumuz var elimizde. Hacettepe Üniversitesi´nde yapılan analizlerde de süzme balın içerisindeki polen sayısı, Türkiye´de ortalama 60 ile 80 bin arasındayken bizde bu rakam 200 binin üzerinde çıktı. 220 bin gibi güzel değerlerimiz var bu sene" dedi.

TÜRKİYE'ninkaliteli ve organik bal üretiminin yapıldığı yerlerden biri olan Tunceli'de, balda yapılan analizlerde, polen sayısının Türkiye standartlarının 3 katı olduğu, baldaki 13 polen türünün kayıtlarda olmadığı belirlendi. Tunceli Arıcılar Birliği Başkanı Kazım Doğan, "Ege Üniversitesi, en son yapılan bal analizinde, baldaki 13 tane polen türünün hiçbir şekilde kayıtlarda olmadığını belirledi. Şu ana kadar 14 bal analiz sonucumuz var elimizde. Hacettepe Üniversitesi´nde yapılan analizlerde de süzme balın içerisindeki polen sayısı, Türkiye´de ortalama 60 ile 80 bin arasındayken bizde bu rakam 200 binin üzerinde çıktı. 220 bin gibi güzel değerlerimiz var bu sene" dedi.

Kentin el değmemiş coğrafyası, endemik türdeki bitkilerin zenginliği ve az sayıda organize sanayi tesislerinin olmasıyla arıcıların tercih ettiği Hozat, Ovacık, Pülümür ve Nazimiye ilçelerinde, yükseklikleri 2 bin metreyi bulan alanlarda kurulan kovanlarda bal hasadı başladı. 800 bal üreticisinin bulunduğu kentte, Tunceli Arıcılar Birliği tarafından yaptırılan analiz çalışmalarında, balın polen sayısının, ülke standartlarının 3 katı fazla ve kayıtlarda olmayan 13 polen türünün olduğu belirlendi.

Kentteki arıcılar, bir süre önce bir kamyon dolusu balın piyasa fiyatlarının altında etiketsiz bir şekilde esnafa satıldığını tespit ederek ihbarda bulundu. Tarım İl ve Orman Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü ve Belediye Zabıta ekiplerince çalışmalarda dağıtılan ballara el konulurken, balın satımını yapan kişilere de cezai işlem uygulandı.

Tunceli Arıcılar Birliği Başkanı Kazım Doğan, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hıdır Belice ve Tunceli Sanayi Odası Yönetim Kurulu üyesi Sönmez Aydın, bir araya gelerek hem vatandaşlara ve esnafa uyarılarda bulundu. Kaynağı belli olmayan etiketsiz ürünleri esnafın alıp vatandaşlara satmamasını isteyen Tunceli Arıcılar Birliği Başkanı Kazım Doğan, "Bizler yıllardır bu durumu gözlemliyorduk, esnafın raflarında bu balları görüyorduk. Kaynağını sorduğumuzda ilçelerde alındığını söylüyorlardı. Etiketsiz ürünlerin rafta satılması yasak. Geçtiğimiz gün bir kamyon dolusu bal şehrin en işlek caddesinde arıcılar tarafından tespit edildi. Bunun üzerine bizler Tarım ve Orman İl Müdürlüğü´ne, Emniyet Müdürlüğü´ne ve zabıtaya bildirdik. Bunun üzerine ballara el konuldu ve işlemler yapıldı. Bu yapılan işlemden ceza yazıldı o balı getiren kişilere. Bizler Tunceli Arıcılar Birliği olarak esnafa balı temin ederiz. Esnafın karını düşünerek bunu yaparız. Dışarıdan kaynağı belli olmayan etiketsiz ürünleri getirip insanların sağlığını tehdit etmesinler" dedi.

`İRAN BİTKİLERİNİ DE İÇİNDE BULUNDURMASI AVANTAJ´

Doğan, kentteki balın polen değerinin ülke standartlarının üstünde çıktığını belirterek, "Türkiye´de bitki çeşitliliği bakımından ön plana çıkmış bir ildir Tunceli. Hem Anadolu hem de İran bitkilerini içinde bulundurması müthiş avantajları var. Ege Üniversitesi, en son yapılan bal analizinde 13 tane polen türünün hiçbir şekilde kayıtlarda olmadığını belirledi. Yaklaşık 800 arıcı, 90 bin kovanla bu ilde arıcılık ve arı ürünleri üretimi yapıyor. Bu sezon kötü bir sezondu, kovan başına bal 3 kilolara düştü ilk defa. Arıcılar geçen yıl ürettiği balla bu yıl ayakta durabiliyor. Şu ana kadar 14 bal analiz sonucumuz var elimizde. Geçtiğimiz yıllara oranla değerler bu yıl çok daha yüksek, biz de bu duruma açıkçası şaşırdık. Hacettepe Üniversitesi´nde yapılan analizlerde süzme balın içerisindeki polen sayısı Türkiye´de ortalama 60 ile 80 bin arasındayken bizde bu rakam 200 binin üzerinde çıktı. 220 bin gibi güzel değerlerimiz var bu sene" diye konuştu.