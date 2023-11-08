Tunceli'de 80 metrelik uçuruma yuvarlanan cipteki 5 kişi yaralandı
TUNCELİ'de,sürücüsünün kontrolünden çıkarak 80 metrelik uçuruma yuvarlanan cipteki 5 kişi yaralandı.
TUNCELİ'de,sürücüsünün kontrolünden çıkarak 80 metrelik uçuruma yuvarlanan cipteki 5 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde merkeze bağlı Kavun köyü yolunda meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen cip, kontrolden çıkarak 80 metrelik uçuruma yuvarlandı. Cipteki 5 kişi yaralanırken, ihbarla kaza yerine sağlık, itfaiye, AFAD, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ekiplerin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından Tunceli Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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