Tunceli'de 80 metrelik uçuruma yuvarlanan cipteki 5 kişi yaralandı

TUNCELİ'de,sürücüsünün kontrolünden çıkarak 80 metrelik uçuruma yuvarlanan cipteki 5 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde merkeze bağlı Kavun köyü yolunda meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen cip, kontrolden çıkarak 80 metrelik uçuruma yuvarlandı. Cipteki 5 kişi yaralanırken, ihbarla kaza yerine sağlık, itfaiye, AFAD, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ekiplerin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından Tunceli Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.