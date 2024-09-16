Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tunceli Haberleri

        Tunceli'de 4.1 büyüklüğünde deprem

        TUNCELİ'nin Pülümür ilçesinde, Richter ölçeğine göre 4.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.09.2024 - 17:24 Güncelleme: 16.09.2024 - 17:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tunceli'de 4.1 büyüklüğünde deprem
        ABONE OL
        ABONE OL

        TUNCELİ’nin Pülümür ilçesinde, Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) merkez üssünü Pülümür ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 16.44’te oldu. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, kısa süreli paniğe neden oldu. Kent merkezinde de hissedilen depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı belirtildi.

        'İLÇEDE İNCELEMELER SÜRÜYOR'

        Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, “Şu anda 112 Acil Çağrı Merkezi’mize deprem ile ilgili düşen olumsuz bir ihbar yok. Talimatlarım doğrultusunda Pülümür Kaymakamlığı koordinesinde ekipler, kolluk kuvvetlerimizin de desteğiyle incelemelerini sürdürüyor. Deprem Tunceli’nin bir gerçeği, biz Tunceli’mizi depreme dirençli bir kent haline getirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Eski milli kürekçiyi öldüren kazada "tam kusurlu" sürücü serbest
        Eski milli kürekçiyi öldüren kazada "tam kusurlu" sürücü serbest
        Narin'in tutuklanan kuzenine soruldu: Terliği neden sakladın?
        Narin'in tutuklanan kuzenine soruldu: Terliği neden sakladın?
        Operatörlere zam tepkisi
        Operatörlere zam tepkisi
        Fed'in Eylül ayı faiz kararı ne olur?
        Fed'in Eylül ayı faiz kararı ne olur?
        Hatice'nin katilinden "Pes" dedirten savunma!
        Hatice'nin katilinden "Pes" dedirten savunma!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Adalet Akademisi açılışında önemli mesajlar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Adalet Akademisi açılışında önemli mesajlar
        Tatbikat yapıldı! Caniler o eve getirildi!
        Tatbikat yapıldı! Caniler o eve getirildi!
        Akıllı telefonlarda bilinmesi gereken gizli özellikler
        Akıllı telefonlarda bilinmesi gereken gizli özellikler
        2 gündür haber alınamıyordu! Kan lekesi belirlendi!
        2 gündür haber alınamıyordu! Kan lekesi belirlendi!
        Kraliçe olmadan tayin olmuş
        Kraliçe olmadan tayin olmuş
        Ankara'da scooter faciası: 1 ölü, 1 ağır yaralı
        Ankara'da scooter faciası: 1 ölü, 1 ağır yaralı
        Almanya kara sınırlarındaki kontrolleri genişletti
        Almanya kara sınırlarındaki kontrolleri genişletti
        Fenerbahçe gol yemeyi unuttu!
        Fenerbahçe gol yemeyi unuttu!
        Kural tanımayan minibüs sürücüsünün ehliyeti daimi olarak iptal edildi
        Kural tanımayan minibüs sürücüsünün ehliyeti daimi olarak iptal edildi
        Van Gölü'nde keşfedilenlerin en büyüğü!
        Van Gölü'nde keşfedilenlerin en büyüğü!
        "Bunun adı beceriksizlik"
        "Bunun adı beceriksizlik"
        Taylor Swift atışması
        Taylor Swift atışması
        'Emmy'leri silip süpürdü! Shogun rekor kırdı!
        'Emmy'leri silip süpürdü! Shogun rekor kırdı!
        "Derbi için üstüne çıkmalı!"
        "Derbi için üstüne çıkmalı!"
        Yarın İtalya'da evleniyorlar
        Yarın İtalya'da evleniyorlar

        Benzer Haberler

        Tunceli'de "asayiş ve güvenlik bilgilendirme toplantısı" yapıldı
        Tunceli'de "asayiş ve güvenlik bilgilendirme toplantısı" yapıldı
        Ada görünümlü tarihi Pertek Kalesi'nin cazibesi tekne turlarıyla artıyor
        Ada görünümlü tarihi Pertek Kalesi'nin cazibesi tekne turlarıyla artıyor
        Deprem uzmanlarının uyardığı Tunceli'de okullarda güçlendirme çalışmaları
        Deprem uzmanlarının uyardığı Tunceli'de okullarda güçlendirme çalışmaları
        Tunceli'de depreme karşı okullarda onarım ve güçlendirme çalışması yapılıyo...
        Tunceli'de depreme karşı okullarda onarım ve güçlendirme çalışması yapılıyo...
        1700 rakımlı ilçede asırlardır geleneksel yöntemlerle doğal tuz üretimi
        1700 rakımlı ilçede asırlardır geleneksel yöntemlerle doğal tuz üretimi
        Tunceli'de Düzgün Baba Dağı'nın eteklerinde bozayılar görüntülendi
        Tunceli'de Düzgün Baba Dağı'nın eteklerinde bozayılar görüntülendi