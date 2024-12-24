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        65 yaşındaki kadına 7 köpek saldırdı; vücuduna 50 dikiş atıldı

        TUNCELİ'de köyde tek başına yaşayan Hikmet Tokmak'a (65) komşusunun olduğunu söylediği 7 köpek saldırdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.12.2024 - 12:00 Güncelleme: 24.12.2024 - 12:05
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        65 yaşındaki kadına 7 köpek saldırdı; vücuduna 50 dikiş atıldı
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        TUNCELİ’de köyde tek başına yaşayan Hikmet Tokmak’a (65) komşusunun olduğunu söylediği 7 köpek saldırdı. Bacağında, kolunda, sırtında ve kaşında diş izleri bulunan Tokmak’ın vücuduna 50 dolayında dikiş atıldı.

        Olay, gece saatlerinde, merkeze bağlı Güleç köyünde meydana geldi. Hayvanlarına yem vermek için evinin yakınlarındaki ahıra giden Hikmet Tokmak'a, komşusunun olduğunu iddia ettiği 7 köpek saldırdı. Durumu gören köylülerin yardımıyla köpeklerden kurtulan Tokmak, bacağından, kolundan, sırtından ve yüzünden yaralandı. Tokmak, köydekilerin yardımıyla Tunceli Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Ameliyata alınan Tokmak’ın vücuduna 50 dolayında dikiş atıldı. Tokmak, komşusundan şikayetçi olurken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        ‘NEREDEYSE ÖLECEKTİM’

        Köpeklerin saldırısına uzun süre maruz kaldığını söyleyen Hikmet Tokmak, "Ben eve giderken bir tanesi bana havladı, ardından 7 tane köpeğin hepsi bana saldırdı. Ben yere düştüm, saldırmaya devam ettiler. 15 dakika boyunca bana saldırdılar. Sahibi çok geç geldi. Ne yaptıysam beni bırakmadılar. Nasıl olduysa boğazımı tutmadılar. O kadar bağırdım çağırdım sahibi geç geldi. Ben neredeyse ölecektim. Ameliyata aldılar beni. 1,5 saat sürdü. 50-60 dikiş atıldı vücudumun her yerine" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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