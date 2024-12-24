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        Beslediği boğanın saldırısında hayatını kaybetti

        TUNCELİ'de Besime Ayyıldız (64), beslediği boğanın saldırısı sonucu hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.12.2024 - 12:53 Güncelleme: 24.12.2024 - 12:55
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        Beslediği boğanın saldırısında hayatını kaybetti
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        TUNCELİ’de Besime Ayyıldız (64), beslediği boğanın saldırısı sonucu hayatını kaybetti.

        Olay, dün akşam saatlerinde merkeze bağlı Atadoğdu köyünde meydana geldi. Hayvanlarını beslemek için ahıra giren Besime Ayyıldız’a, zincirini koparan boğa saldırdı. Ayyıldız, boynuz darbeleriyle ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Ayyıldız, Tunceli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ayyıldız, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Besime Ayyıldız’ın cenazesi, otopsi için hastane morguna götürüldü.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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