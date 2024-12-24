Beslediği boğanın saldırısında hayatını kaybetti

Olay, dün akşam saatlerinde merkeze bağlı Atadoğdu köyünde meydana geldi. Hayvanlarını beslemek için ahıra giren Besime Ayyıldız’a, zincirini koparan boğa saldırdı. Ayyıldız, boynuz darbeleriyle ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Ayyıldız, Tunceli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ayyıldız, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Besime Ayyıldız’ın cenazesi, otopsi için hastane morguna götürüldü.

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