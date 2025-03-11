Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tunceli Haberleri

        Kılıçdaroğlu, kuzeninin cenaze törenine katıldı

        ESKİ CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün yaşamını yitiren kuzeni Hüseyin Karabulut (87) Tunceli'de toprağa verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.03.2025 - 13:25 Güncelleme: 11.03.2025 - 15:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kılıçdaroğlu, kuzeninin cenaze törenine katıldı
        ABONE OL

        ESKİ CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün yaşamını yitiren kuzeni Hüseyin Karabulut (87) Tunceli’de toprağa verildi. Cenazeye Kılıçdaroğlu da katıldı.

        Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Tunceli’de yaşayan ve rahatsızlığı nedeniyle bir süredir hastanede tedavi gören amcasının oğlu Hüseyin Karabulut, dün hayatını kaybetti. Kılıçdaroğlu, Hüseyin Karabulut’un cenazesine katılmak için sabah saatlerinde Elazığ Havalimanı’na geldi, buradan da kara yolu ile Tunceli'ye geçti. Tunceli Cemevi’nde düzenlenen törende Kılıçdaroğlu ve Karabulut ailesi taziyeleri kabul etti.

        Cenazeye Kemal Kılıçdaroğlu’nun yanı sıra belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri de katıldı. Edilen duanın ardından helallik alındı. Karabulut’un cenazesi, merkeze bağlı Atlantı köyüne götürülerek, toprağa verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İki ilde daha saldırı: Çocuğun durumu ağır
        İki ilde daha saldırı: Çocuğun durumu ağır
        İzmir'de vahşet! Eski sevgili sokakta döverek öldürdü!
        İzmir'de vahşet! Eski sevgili sokakta döverek öldürdü!
        Suriye liderinden özeleştiri
        Suriye liderinden özeleştiri
        Fatih Tekke resmen Trabzonspor'da!
        Fatih Tekke resmen Trabzonspor'da!
        Para gönderirken 'diğer'e dikkat
        Para gönderirken 'diğer'e dikkat
        Rangers'ı yıkım planı!
        Rangers'ı yıkım planı!
        'Borç batağında' iddiası
        'Borç batağında' iddiası
        Elon Musk, Trump ile 148 milyar dolar kaybetti
        Elon Musk, Trump ile 148 milyar dolar kaybetti
        Aç karnına yapılan 5 büyük hata!
        Aç karnına yapılan 5 büyük hata!
        İşte Türkiye'nin en çok kullanılan isimleri ve soyadları
        İşte Türkiye'nin en çok kullanılan isimleri ve soyadları
        Benjamin Nurdan
        Benjamin Nurdan
        FT yazdı: NATO'dan AB'ye Türkiye çağrısı
        FT yazdı: NATO'dan AB'ye Türkiye çağrısı
        "Ayrılmadık"
        "Ayrılmadık"
        Okul müdürünü boynundan bıçaklamıştı! Şaşırtan gerekçe!
        Okul müdürünü boynundan bıçaklamıştı! Şaşırtan gerekçe!
        "Büyük hayal kırıklığı"
        "Büyük hayal kırıklığı"
        Trump'ın "ele geçirme" tehditlerinin sürdüğü Grönland sandık başında
        Trump'ın "ele geçirme" tehditlerinin sürdüğü Grönland sandık başında
        Dört belediyeye terör soruşturması: 32 gözaltı
        Dört belediyeye terör soruşturması: 32 gözaltı
        Osimhen'den Galatasaray'a dev katkı!
        Osimhen'den Galatasaray'a dev katkı!
        ABD'de 2 trilyon dolar buharlaştı
        ABD'de 2 trilyon dolar buharlaştı
        Doğum yardımı tabloyu değiştirecek mi?
        Doğum yardımı tabloyu değiştirecek mi?

        Benzer Haberler

        Eski CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Tunceli'de kuzeninin cenaze törenine k...
        Eski CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Tunceli'de kuzeninin cenaze törenine k...
        Kaçak define arayan şüpheli, kargo şubesinden aldığı patlayıcıyla yakalandı
        Kaçak define arayan şüpheli, kargo şubesinden aldığı patlayıcıyla yakalandı
        Tunceli'de ocak ve şubat aylarında terör örgütü PKK'ya 756 operasyon düzenl...
        Tunceli'de ocak ve şubat aylarında terör örgütü PKK'ya 756 operasyon düzenl...
        Kemal Kılıçdaroğlu'nun kuzeni hayatını kaybetti
        Kemal Kılıçdaroğlu'nun kuzeni hayatını kaybetti
        Yolu kapanan köyde hayvanlarının yemi biten köylüye helikopterle yardım eli
        Yolu kapanan köyde hayvanlarının yemi biten köylüye helikopterle yardım eli
        Tunceli'de yolu kardan kapanan köydeki besiciye askeri helikopterle yem ula...
        Tunceli'de yolu kardan kapanan köydeki besiciye askeri helikopterle yem ula...