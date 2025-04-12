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        Emniyet müdürü bağlama çaldı, polis memurları şarkı söyledi

        TUNCELİ İl Emniyet Müdürü Hakan Duman, Türk Polis Teşkilatı'nın 180'inci yıl dönümü kutlamalarında bağlama çaldı, polis memurları şarkı söyledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.04.2025 - 17:10 Güncelleme: 12.04.2025 - 17:15
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        Emniyet müdürü bağlama çaldı, polis memurları şarkı söyledi
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        TUNCELİ İl Emniyet Müdürü Hakan Duman, Türk Polis Teşkilatı’nın 180’inci yıl dönümü kutlamalarında bağlama çaldı, polis memurları şarkı söyledi.

        Türk Polis Teşkilatı’nın 180’inci kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası kutlamaları kapsamında, Munzur Üniversitesi konferans salonunda etkinlik düzenlendi. Etkinliğe Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, İl Emniyet Müdürü Hakan Duman, Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu, protokol üyeleri, şehit aileleri ve gaziler ile polis memurları katıldı. Çocukluğundan beri müzik tutkusunun olduğu bilinen ve mesai sonrası boş vakitlerini müzikle geçiren İl Emniyet Müdürü Hakan Duman, katılımcılara uzun saplı bağlamasıyla Neşet Ertaş’ın ‘Ah yalan dünya’ şarkısını çaldı. Polis memurları da şarkıyı seslendirdi. Katılımcılar, o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

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