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        Halı saha maçı sonrası fenalaşan astsubay hayatını kaybetti

        TUNCELİ'nin Çemişgezek ilçesinde halı saha maçı sonrası fenalaşan Astsubay Üstçavuş Kadir Açar, yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.04.2025 - 13:07 Güncelleme: 29.04.2025 - 13:10
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        Halı saha maçı sonrası fenalaşan astsubay hayatını kaybetti
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        TUNCELİ'nin Çemişgezek ilçesinde halı saha maçı sonrası fenalaşan Astsubay Üstçavuş Kadir Açar, yaşamını yitirdi.

        Olay, dün öğle saatlerinde Çemişgezek ilçesinde meydana geldi. İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görev yapan Astsubay Üstçavuş Kadir Açar, silah arkadaşlarıyla oynadığı halı saha maçından sonra fenalaştı. İhbarla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından Çemişgezek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Açar, hayatını kaybetti. Açar'ın cansız bedeni otopsi için hastane morguna götürüldü. İlk incelemede; Açar'ın kalp krizi geçirdiği, kesin ölüm nedeninin de otopsi ile ortaya çıkacağı belirtildi.

        VALİ TEKBIYIKOĞLU'NDAN TAZİYE MESAJI

        Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı taziye mesajında, "Tunceli İl Jandarma Komutanlığına bağlı Çemişgezek İlçe Jandarma Komutanlığı emrinde görevli Jandarma Astsubay Üstçavuş Kadir Açar, geçirmiş olduğu rahatsızlık sonucu kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etmiştir. Vefat eden personelimize Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve aziz milletimize başsağlığı ve sabırlar diliyorum" dedi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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