Okul müdürü, nefes borusuna yiyecek kaçan öğrenciyi Heimlich manevrasıyla kurtardı

Olay, 28 Mayıs'ta Çemişgezek ilçesine bağlı Sarıbalta köyündeki Sarıbalta İlkokulu'ndan meydana geldi. Temizlik görevlisi kadın, sınıfında nefessiz kaldığını fark ettiği Ayşe Hüma'yı okul müdürü Oğuzhan Celayir'in yanına getirdi. Celayir, Ayşe Hüma'yı Heimlich manevrasıyla kurtardı. O anlar, okulun güvenlik kamerasına yansıdı.

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