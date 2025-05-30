Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tunceli Haberleri

        Okul müdürü, nefes borusuna yiyecek kaçan öğrenciyi Heimlich manevrasıyla kurtardı

        TUNCELİ'nin Çemişgezek ilçesinde okul müdürü, nefes borusuna yiyecek kaçan öğrencisi Ayşe Hüma'yı (5) Heimlich manevrasıyla kurtardı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.05.2025 - 14:15 Güncelleme: 30.05.2025 - 14:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Okul müdürü, nefes borusuna yiyecek kaçan öğrenciyi Heimlich manevrasıyla kurtardı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        TUNCELİ'nin Çemişgezek ilçesinde okul müdürü, nefes borusuna yiyecek kaçan öğrencisi Ayşe Hüma'yı (5) Heimlich manevrasıyla kurtardı. O anlar, okulun güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, 28 Mayıs'ta Çemişgezek ilçesine bağlı Sarıbalta köyündeki Sarıbalta İlkokulu'ndan meydana geldi. Temizlik görevlisi kadın, sınıfında nefessiz kaldığını fark ettiği Ayşe Hüma'yı okul müdürü Oğuzhan Celayir'in yanına getirdi. Celayir, Ayşe Hüma'yı Heimlich manevrasıyla kurtardı. O anlar, okulun güvenlik kamerasına yansıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ağır müebbet istendi beraat etti!
        Ağır müebbet istendi beraat etti!
        Kız çocuklarının görüntülerini paylaştı! Sınır dışı!
        Kız çocuklarının görüntülerini paylaştı! Sınır dışı!
        Kremlin: Rus heyeti 2 Haziran'da İstanbul'da
        Kremlin: Rus heyeti 2 Haziran'da İstanbul'da
        Şoför kapıları kapattı! Otobüste dehşete düşüren taciz iddiası!
        Şoför kapıları kapattı! Otobüste dehşete düşüren taciz iddiası!
        Şampiyon son maçına çıkıyor!
        Şampiyon son maçına çıkıyor!
        Eyüp Subaşı'nın ifadesi ortaya çıktı
        Eyüp Subaşı'nın ifadesi ortaya çıktı
        Osimhen'e 'çevre' baskısı!
        Osimhen'e 'çevre' baskısı!
        3 çocuk annesi boğularak öldürüldü!
        3 çocuk annesi boğularak öldürüldü!
        Güney'in firarında başrol oynadı
        Güney'in firarında başrol oynadı
        Avrupa'nın üçüncü kupası Chelsea'nin!
        Avrupa'nın üçüncü kupası Chelsea'nin!
        F.Bahçe'de ayrılıklar netleşiyor!
        F.Bahçe'de ayrılıklar netleşiyor!
        İki kişi yaşamını yitirdi! Öldüren hata kamerada!
        İki kişi yaşamını yitirdi! Öldüren hata kamerada!
        4,5 milyar liralık sahte döviz ele geçirildi!
        4,5 milyar liralık sahte döviz ele geçirildi!
        Bayram ikramiyesi için tarih belli oldu
        Bayram ikramiyesi için tarih belli oldu
        Hepsi amca çocuklarıydı... Arazi savaşında 4 kuzen öldü!
        Hepsi amca çocuklarıydı... Arazi savaşında 4 kuzen öldü!
        Ozan Tufan'ın, Bella Hadid anısı
        Ozan Tufan'ın, Bella Hadid anısı
        İnsan hayatıyla oynamak
        İnsan hayatıyla oynamak
        Deniz feneri ebeveynliği
        Deniz feneri ebeveynliği
        Yeni yatırım teşvik sistemi yürürlüğe girdi
        Yeni yatırım teşvik sistemi yürürlüğe girdi
        Brezilya'da kitap okumak hapis cezasını kısaltıyor
        Brezilya'da kitap okumak hapis cezasını kısaltıyor

        Benzer Haberler

        Tunceli'de öldürülen cemevi başkanı ile yeğeni toprağa verildi
        Tunceli'de öldürülen cemevi başkanı ile yeğeni toprağa verildi
        Tunceli'de silahlı kavgada ölen amca ile yeğeni toprağa verildi
        Tunceli'de silahlı kavgada ölen amca ile yeğeni toprağa verildi
        Tunceli'de çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü
        Tunceli'de çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü
        Tunceli'de amca- yeğen kavgada öldürüldü
        Tunceli'de amca- yeğen kavgada öldürüldü
        Tunceli'de uçurumdan düşen kişi öldü
        Tunceli'de uçurumdan düşen kişi öldü
        Vadi gezintisinde 30 metrelik uçurumdan düşüp, öldü
        Vadi gezintisinde 30 metrelik uçurumdan düşüp, öldü