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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

CHP Tunceli İl Başkanı Ali Mustafa Çelik görevinden istifa etti

AA

CHP Tunceli İl Başkanı Ali Mustafa Çelik görevinden istifa etti

TUNCELİ (AA) - CHP Tunceli İl Başkanı Ali Mustafa Çelik, 2023'te yapılacak genel seçimlerde milletvekili aday adayı olmak için görevinden istifa etti.

Çelik, partisinin il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, partide görev yaptığı yaklaşık 3 yıllık süre boyunca çeşitli çalışmalara imza attıklarını söyledi.

Milletvekili aday adayı olmak için görevinden ayrıldığını belirten Çelik, "Bu zor süreçte Tunceli'de Cumhuriyet Halk Partisini temsil etmek ve Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte çalışmak, hayatımın en onurlu, en şerefli mirası oldu. Bu bir ayrılık değil, bugün sizlerle birlikte yeni bir başlangıç ve yeni bir hikaye yazmak için yola çıkıyorum." dedi.

Basın toplantısına, CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu, Nazımiye Belediye Başkanı Cafer Kırmızıçiçek ve partililer katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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