Tunceli'de buzlu yolda kayan yolcu otobüsü tabelaya çarptı

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de kar yağışı nedeniyle buzlanan yolda kayarak tabelaya çarpan yolcu otobüsünde hasar meydana geldi.
Sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 62 AR 670 plakalı yolcu otobüsü, Tunceli-Pertek kara yolunda kar yağışının ardından oluşan buzlanma nedeniyle kaydı.
Kontrolden çıkan otobüs, önce kara yolundaki tabelaya çarptı ardından yolun yanındaki su kanalına doğru kayarak durdu.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralananın olmadığı kazada, hasar gören otobüsteki yolcular ekiplerce tahliye edildi.