Tunceli'de orman ve örtü yangınlarına karşı yollardaki kuru otlar temizleniyor

TUNCELİ (AA) - Tunceli’de orman ve örtü yangınlarıyla mücadele kapsamında kara yolu kenarlarındaki kuru otlar biçiliyor.

Son zamanlarda çok sayıda turisti ağırlayan kentte, Valilik koordinesinde orman ve örtü yangınlarına karşı çalışmalar yapılıyor.

Tesisleşmenin olduğu alanlar dışında piknik ve ateş yakılması yasaklanan ilde, jandarma, emniyet ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şubesi ekipleri belirli aralıklarla denetim gerçekleştiriyor.

Günün belirli saatlerinde araziye çıkan ekipler, özellikle Munzur Vadisi Milli Parkı ve Pülümür Vadisi’nde devriye görevi yaparak vatandaşların ateş yakıp yakmadığını kontrol ediyor.

Kentte bazı sürücülerin seyahat halindeyken araziye attıkları sigara izmaritlerinden yangın çıkmaması için de kara yollarında bazı çalışmalara başlandı.

İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ve Karayolları 86. Şube Şefliğine bağlı ekipler, bu kapsamda kent merkezi başta olmak üzere civar ilçe kara yollarının çevresinde traktörler yardımıyla kuru otları biçiyor.

Ekipler, daha sonra tırmıklarla bir araya topladıkları otları yol kenarlarından uzaklaştırarak olası yangınlara karşı tedbir alıyor.