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        Diyarbakır'dan Tunceli'ye gelen şehit aileleri ve gaziler için gezi düzenlendi

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        Giriş: 10.07.2023 - 12:05
        Diyarbakır'dan Tunceli'ye gelen şehit aileleri ve gaziler için gezi düzenlendi

        TUNCELİ (AA) - Diyarbakır'dan Tunceli'ye gelen şehit aileleri ve gaziler, kentin tarihi ve doğal güzelliklerini gezdi.

        Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) tarafından, şehit aileleri ve gazilere yönelik etkinlik düzenlendi.

        Diyarbakır’dan bu kapsamda kente gelen ziyaretçiler, rehberler eşliğinde Pertek ve Ovacık ilçelerine götürüldü.

        Misafirler, tarihi kaleler, camiler, vadiler ve turistik mekanları gezerek yöreyle ilgili bilgi sahibi oldu.

        Etkinliğin sonunda şehit aileleri ve gaziler, Vali Mehmet Ali Özkan, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Nurettin Alkan ve İl Emniyet Müdürü Hakan Duman’ı da ziyaret etti.

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