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        Tunceli'de 277 kök Hint keneviri ele geçirildi

        AA txt
        Giriş: 12.07.2023 - 00:07
        Tunceli'de 277 kök Hint keneviri ele geçirildi

        TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Pülümür ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda 227 kök Hint keneviri ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yaptı.

        Ekipler, bu kapsamda Pülümür'de yaşayan bir kişinin, evinde Hint keneviri yetiştirdiği bilgisine ulaştı.

        Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramalarda 277 kök Hint keneviri ele geçirdi.

        Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.

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