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        Tunceli'de teröristlerin kullandığı 4 sığınak imha edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2023 - 17:08
        Tunceli'de teröristlerin kullandığı 4 sığınak imha edildi

        TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Hozat ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda teröristlerce kullanıldığı belirlenen 4 sığınak imha edildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe kırsalında terör örgütlerine yönelik operasyon düzenledi.

        Dağlık arazide arama tarama faaliyeti yapan güvenlik güçleri, teröristlerce kullanıldığı belirlenen 4 sığınak tespit etti.

        Sığınaklardaki aramalarda kalaşnikof piyade tüfeği, 150 kalaşnikof fişeği, 4 el yapımı patlayıcı düzeneği, tüp içerisinde hazırlanmış 40 kilogram patlayıcı, 4 el telsizi, 2 jeneratör, 3 dizüstü bilgisayar, 7 hard disk, 27 tüp, 3 güneş paneli, 3 el dürbünü, 5 akü, hilti, termal şemsiye, 20 litre mazot, fotoğraf makinesi, 4 radyo, 3 ses kayıt cihazı, çok miktarda yaşam malzemesi ve örgütsel doküman ele geçirildi.

        Sığınaklar jandarma ekiplerince kullanılamaz hale getirildi.

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