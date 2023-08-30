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        Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu'ndan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2023 - 10:37 Güncelleme: 30.08.2023 - 10:42
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        Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu'ndan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
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        TUNCELİ (AA) - Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Vali Tekbıyıkoğu, mesajında, Türk milletinin tarihin hiçbir döneminde esarete boyun eğmediğini ve tarihe adını altın harflerle yazdırdığı Başkomutanlık Meydan Muharebesi sonucunda işgal birliklerinin ülkeyi yenilgiyle terk ettiği belirtti.

        Kahramanlık destanının 101. yıl dönümünde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı milletçe birlik ve dirlik içinde kutlamanın mutluluk ile heyecanını yaşadığını ifade eden Tekbıyıkoğu, şunları kaydetti:

        "30 Ağustos Zaferi, büyük Türk Milleti'nin gücüne inanması durumunda önünde hiçbir engelin duramayacağının simgesidir. Her aşaması eşsiz vatanseverlik ve kahramanlık destanlarıyla dolu olan milli mücadele sonucunda kazandığımız bağımsızlığı, milletimiz, milli birlik ve beraberlik anlayışıyla her zaman koruyacaktır. Bu duygu, düşüncelerle tüm vatandaşlarımızın 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı tebrik ediyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ülkemizin ve milletimizin bölünmez bütünlüğü için canlarını feda eden tüm şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyorum."

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