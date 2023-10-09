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        Tunceli'de kırmızı benekli alabalık avlayanlara ceza kesilecek

        Tunceli'de nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan kırmızı benekli alabalığın avlanması yasaklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2023 - 15:39 Güncelleme: 09.10.2023 - 15:39
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        Tunceli'de kırmızı benekli alabalık avlayanlara ceza kesilecek
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        Tunceli'de nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan kırmızı benekli alabalığın avlanması yasaklandı.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Tunceli Şubesinden yapılan açıklamada, 1 Ekim itibarıyla tüm bölgelerde alabalık av yasağının başladığı hatırlatıldı.

        Alabalığın 1 Ekim-28 Şubat tarihinde yumurtladığı belirtilen açıklamada, "Avlanılması yasaklanan alabalık, bol oksijenli akarsularda ve kaliteli soğuk sularda yaşamayı seven nesli tükenme tehlikesi altında olan bir balık türüdür." ifadesi kullanıldı.

        Açıklamada, yasağa uymayan kişiler hakkında idari para cezası uygulanacağı bildirildi.

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