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        Tunceli'de ahırda çıkan yangında 16 büyükbaş hayvan telef oldu

        Tunceli'nin Pertek ilçesinde ahırda çıkan yangında 16 büyükbaş hayvan telef oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2024 - 00:51 Güncelleme: 18.07.2024 - 00:51
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        Tunceli'de ahırda çıkan yangında 16 büyükbaş hayvan telef oldu
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        Tunceli’nin Pertek ilçesinde ahırda çıkan yangında 16 büyükbaş hayvan telef oldu.

        İlçeye bağlı Yukarı Kacarlar köyünde yaşayan Ergün Haydaroğlu’na ait ahırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Köydekilerin ihbarı üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin çalışması sonucu yangın söndürüldü.

        Yangında zarar gören ahırdaki 35 büyükbaş hayvandan 16'sı telef oldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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