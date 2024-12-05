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        Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tekbıyıkoğlu, belediyenin mali raporlarını açıkladı:

        Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Bülent Tekbıyıkoğlu, "Belediyemizin yaklaşık 200 milyon lira alacağından kaynaklı bugün itibarıyla aylık yaklaşık 9 milyon lira faiz gideri bulunmakta ve mevcut durumda bu faiz yükünün belediyemiz bütçesinden karşılanma imkanı bulunmamaktadır. Bu tabloya ilaveten yıllar itibarıyla belediyenin gelir gider dengesi bozulmuştur." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2024 - 18:41 Güncelleme: 05.12.2024 - 18:55
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        Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tekbıyıkoğlu, belediyenin mali raporlarını açıkladı:
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        Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Bülent Tekbıyıkoğlu, "Belediyemizin yaklaşık 200 milyon lira alacağından kaynaklı bugün itibarıyla aylık yaklaşık 9 milyon lira faiz gideri bulunmakta ve mevcut durumda bu faiz yükünün belediyemiz bütçesinden karşılanma imkanı bulunmamaktadır. Bu tabloya ilaveten yıllar itibarıyla belediyenin gelir gider dengesi bozulmuştur." dedi.

        İçişleri Bakanlığınca Tunceli Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Tekbıyıkoğlu, belediye binasında yaptığı açıklamada, 22 Kasım itibarıyla Tunceli Belediyesinin toplam 345 milyon 279 bin 813 lira borcu bulunduğunu söyledi.

        Yerel seçimlerin ardından belediye yönetimince açıklanan borç tutarının 230 milyon 673 bin 690 lira olduğunu dile getiren Tekbıyıkoğlu, şöyle konuştu:

        "Belediyenin borcunun 7 ay gibi bir sürede 114 milyon 606 bin 121 lira arttığı anlaşılmaktadır. Bu oran yaklaşık bu 7 ayda yüzde 50 seviyesindedir. Belediyemizin yaklaşık 200 milyon lira alacağından kaynaklı bugün itibarıyla aylık yaklaşık 9 milyon lira faiz gideri bulunmakta ve mevcut durumda bu faiz yükünün belediyemiz bütçesinden karşılanma imkanı bulunmamaktadır. Bu tabloya ilaveten yıllar itibariyle belediyenin gelir gider dengesi bozulmuştur. 2021 yılındaki bütçenin gelir gideri arasında 3 milyon 397 bin 150 lira eksi fark bulunurken 2022'de gelir gider arasındaki bu fark eksi 10 milyon, 2023 yılında eksi 82 milyon, 2024 yılının ocak-kasım ayı itibarıyla ise 169 milyon 768 bin 577,9 lira gelir gider dengesinin arasında menfi bir fark vardır."

        Tekbıyıkoğlu, belediyenin TUMSAŞ şirketinde yıllar itibarıyla dramatik bir şekilde personel artış değişimi gördüklerini dile getirdi.

        - "Belediyemiz yaklaşık 40 milyon lira personeline borçludur"

        Belediye şirketi işçi sayısının, 2018'de 127 iken 2024'te 300'e ulaştığını bildiren Tekbıyıkoğlu, şunları kaydetti:

        "Belediyemizin personel giderlerinin belediyenin net gelirine oranı ise 2017, 2018, 2019 yıllarında yüzde 50 civarındayken 2023 yılında yüzde 83 oranına ulaşmıştır. Yani bütçemizin yüzde 83'ü 2023 yılında personel giderlerine gitmiş. Şu anki 2024 verilerimizde de buna ilaveten 39 milyon 179 bin 730 lira personel alacağı belediyemizde mevcuttur. Belediyemiz yaklaşık 40 milyon lira personeline borçludur. Bununla beraber İller Bankasının belediyemize olan payı yaklaşık ortalama bazı aylar azalıyor, bazı aylar çoğalıyor. Gelen net aylık ödenek miktarı 16 milyon lira civarındadır."

        Tekbıyıkoğlu, mevcut durumda gelir gider dengesinin tamamen bozulduğunu ve bu durum sürdürülebilir olmaktan çıktığını belirterek, "Vergi, SGK, elektrik, özel firma ile kişilere mal ve hizmet alımı ödemeleri ve sendika aidatları ile personel ödemelerinde aksamalar yaşanmaktadır. Mevcut durumda borçlar sürekli bir artış eğilimine ulaşmıştır." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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