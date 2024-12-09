Komandolar Tunceli'nin karlı ve soğuk arazilerinde çığ eğitiminde

SİDAR CAN EREN - Tunceli'de görev yapan jandarma komandolar, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinden aldıkları çığ eğitimleriyle olası afetlere karşı deneyim kazanıyor.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Bülent Tekbıyıkoğlu'nun talimatı doğrultusunda kent genelinde afetlere ve acil durumlara karşı çeşitli projeler hayata geçiriliyor.

Bu kapsamda Tunceli AFAD Müdürü Veysi Kaya'nın koordinesinde yürütülen çalışmalarla da kışın kar yağışının en çok olduğu Ovacık ve Pülümür ilçelerinde çığ eğitimleri verilmeye başlandı.

Haftanın belirli günlerinde ilçelere giden AFAD’ın arama kurtarma ekipleri, jandarma komando timlerine çığ düşmesi anı ve sonrasında yapılması gerekenlerle ilgili bilgilendirme yapıyor.