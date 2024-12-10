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        Tunceli'de yaban keçisi avlayan 3 kişiye 1 milyon 327 bin 144 lira ceza

        Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde koruma altındaki yaban keçilerini avladıkları dronla tespit edilen 3 kişiye, 1 milyon 327 bin 144 lira ceza kesildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.12.2024 - 12:35 Güncelleme: 10.12.2024 - 12:35
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        Tunceli'de yaban keçisi avlayan 3 kişiye 1 milyon 327 bin 144 lira ceza
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        Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde koruma altındaki yaban keçilerini avladıkları dronla tespit edilen 3 kişiye, 1 milyon 327 bin 144 lira ceza kesildi.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 15. Bölge Müdürlüğüne bağlı Tunceli Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin çeşitli noktalarında kaçak avcılığa yönelik koruma kontrol faaliyetlerini sürdürüyor.

        Mazgirt kırsalında dron kullanarak havadan denetim yapan ekipler, 3 kişinin Kale köyü mevkisinde 2 yaban keçisini avladığını tespit etti.

        Bingöl'den bölgeye geldikleri belirlenen kaçak avcılara, 4915 sayılı "Kara Avcılığı Kanununa muhalefet" suçundan idari işlem yapılarak toplam 1 milyon 327 bin 144 lira ceza uygulandı.

        DKMP personelince kaçak avlanan 2 yaban keçisine ve av tüfeklerine el konuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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