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        Tunceli'de olası afet ve acil durumlar için müdahale konteynerleri kuruldu

        Tunceli'de, afetlere karşı hazırlık ve mücadele kapasitesinin artırılması amacıyla müdahale konteynerleri kuruldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2024 - 13:33 Güncelleme: 11.12.2024 - 14:51
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        Tunceli'de olası afet ve acil durumlar için müdahale konteynerleri kuruldu
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        Tunceli'de, afetlere karşı hazırlık ve mücadele kapasitesinin artırılması amacıyla müdahale konteynerleri kuruldu.

        Vali ve Belediye Başkan Vekili Bülent Tekbıyıkoğlu'nun talimatı doğrultusunda kent genelinde afetlere ve acil durumlara karşı çeşitli projeler hayata geçiriliyor.

        Tunceli AFAD Müdürü Veysi Kaya'nın koordinesinde yürütülen çalışmalarla da il merkezi ve ilçelerde afet müdahale için 8 konteynerin kurulumuna başlandı.

        Bu kapsamda araçla Kışla Meydanı'na getirilen müdahale konteyneri ve içinde bulunan malzemelerin tanıtımı için program düzenlendi.

        Konteyneri inceleyerek yetkililerden bilgi alan Tekbıyıkoğlu, gazetecilere, kentte görev yapan jandarma ve emniyet personellerinden arama kurtarma timleri oluşturduklarını söyledi.

        Yaklaşık 2 bin 500 güvenlik personeline arama kurtarma eğitimi verdiklerini belirten Tekbıyıkoğlu, "İlimizde 'Afetlerde bekleyen değil, harekete geçen ol' sloganını hayata geçirdik. Bu münasebetle de vatandaşlarımızın ve üniversite gençliğimizin büyük teveccühünü gördük. Bu konuyla ilgili kulüpler, AFAD gönüllüleri ve afetlere duyarlı sivil toplum kuruluşlarının sayısı giderek artıyor." dedi.

        Tekbıyıkoğlu, afetlere müdahale için de il merkezi ve ilçelerdeki belirli noktalara konteynerler konulduğunu dile getirdi.

        Konteynerler sayesinde afetlere daha hızlı müdahale edilebileceğine işaret eden Tekbıyıkoğlu, şunları kaydetti:

        "Konteynerlerin içerisinde kırıcı ve delici hiltilerin yanı sıra kablolar, kazmalar, kürekler, baretler, kesme makasları, el projektörü, balyozlar, kovalar, çekiçler, güvenlik şeritleri, iş gözlükleri, kafa lambası, ağaç kesme testeresi, keserler, megafonlar, moloz kovaları, iş eldivenleri ve çadırlar bulunuyor. Ayrıca bunları destekleyecek jeneratörleri de konteynerlerin içerisine koyacağız. Bu konteynerler çok ama çok işe yarayacak ve hayat kurtaracak."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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