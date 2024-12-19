Çemişgezek'te üniversite öğrencilerine ilk yardım eğitimi verildi

İlk yardımın önemine dair bilgilendirilen öğrenciler, daha sonra yaralanma durumları, kalp krizine müdahale, boğulma vakaları ve temel yaşam desteği hakkında dersler aldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.