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        Çemişgezek'te üniversite öğrencilerine ilk yardım eğitimi verildi

        Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde üniversite öğrencilerine yönelik ilk yardım eğitimi düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2024 - 14:24 Güncelleme: 19.12.2024 - 14:25
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        Çemişgezek'te üniversite öğrencilerine ilk yardım eğitimi verildi
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        Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde üniversite öğrencilerine yönelik ilk yardım eğitimi düzenlendi.

        Çemişgezek Devlet Hastanesinde görevli sağlık personelleri tarafından Munzur Üniversitesi Meslek Yüksekokulu öğrencilerine eğitim verildi.

        İlk yardımın önemine dair bilgilendirilen öğrenciler, daha sonra yaralanma durumları, kalp krizine müdahale, boğulma vakaları ve temel yaşam desteği hakkında dersler aldı.

        Öğrenciler eğitimlerin sonunda yaptıkları uygulamalarla acil durumlarda hayat kurtarma becerisi kazandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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