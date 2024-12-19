Çemişgezek'te üniversite öğrencilerine ilk yardım eğitimi verildi
Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde üniversite öğrencilerine yönelik ilk yardım eğitimi düzenlendi.
Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde üniversite öğrencilerine yönelik ilk yardım eğitimi düzenlendi.
Çemişgezek Devlet Hastanesinde görevli sağlık personelleri tarafından Munzur Üniversitesi Meslek Yüksekokulu öğrencilerine eğitim verildi.
İlk yardımın önemine dair bilgilendirilen öğrenciler, daha sonra yaralanma durumları, kalp krizine müdahale, boğulma vakaları ve temel yaşam desteği hakkında dersler aldı.
Öğrenciler eğitimlerin sonunda yaptıkları uygulamalarla acil durumlarda hayat kurtarma becerisi kazandı.
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