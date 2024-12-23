Hayat kurtaran AFAD, Tunceli'de çocuklara kulaç atmayı öğretiyor

SİDAR CAN EREN - Tunceli'de çocuklar, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) dalgıçlarından aldıkları eğitimlerle temel yüzme tekniklerini öğreniyor.

Kentteki AFAD personeli, acil durumlarda hayat kurtarmak ve olası afet ve olaylara karşı toplumu eğitmek için çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda Tunceli AFAD Müdürü Veysi Kaya'nın koordinesinde "Güvenli yarınlar için bugünden hazırlan" ve "Riskleri bil, hayatı koru" sloganıyla yüzme bilmeyen çocuklara yönelik proje hayata geçirildi.

Proje dahilinde belirli günlerde okullarından alınan yüzme meraklısı öğrenciler, öğretmenlerinin gözetiminde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ait Cumhuriyet Mahallesi'ndeki kapalı yarı olimpik yüzme havuzuna getiriliyor. - Dalış ekipmanlarını ve tekniklerini de öğreniyorlar Gerekli hazırlıkların ardından AFAD'ın dalgıç ekipleri, öğrencilere suda oluşabilecek tehlikeler ile dalış ekipmanları ve teknikleriyle ilgili uygulamalı eğitim veriyor.

Öğrenciler daha sonra dalgıçlarla derinliği 120 santimetre ve 2 metre olan iki farklı havuza girerek yüzme stillerini öğreniyor. Yüzme eğitimlerine ilk etapta 20 öğrenci katılıyor. - "Boğulmalara karşı farkındalık çalışmaları başlattık" AFAD'da görevli su altı ekip amiri Barış Metin, AA muhabirine, Vali ve Belediye Başkan Vekili Bülent Tekbıyıkoğlu'nun talimatıyla kentte 4 kişilik dalgıç ekibi oluşturduklarını söyledi.

Yazın birçok kişinin serinlemek için Munzur ve Pülümür çaylarına girdiğini belirten Metin, şöyle konuştu: "AFAD'ın dalgıç ekipleri olarak olası boğulma vakalarına karşı bilinçlendirme ve farkındalık çalışmaları başlattık. AFAD Müdürümüz Veysi Kaya'nın koordinesinde okullarda eğitim gören çocuklar için bir proje hayata geçirdik. Proje kapsamında öğrencilere Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ait kapalı yarı olimpik yüzme havuzunda eğitimler veriyoruz."