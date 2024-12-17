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        Sisin etkili olduğu Tunceli, dronla görüntülendi

        TUNCELİ'de sis etkili oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.12.2024 - 13:05 Güncelleme: 17.12.2024 - 13:05
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        Sisin etkili olduğu Tunceli, dronla görüntülendi
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        TUNCELİ'de sis etkili oldu. Kent, sisli havada dronla havadan görüntülendi.

        Doğal güzellikleri, inanç mekanları, yaban hayatı, endemik türleri ile öne çıkan ve ziyaretçilerini etkileyen Tunceli’de sis etkili oldu. Kenti merkezindeki Uzunçayır Baraj Gölü ve Kavun ve Düldül tepelerinin altında oluşan sis bulutu dronla görüntülendi. Yer yer yerleşim yerlerini de kaplayan sis, güzel görüntüler oluşturdu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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