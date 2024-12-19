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        Tunceli'de belediyenin çevreyi yeşillendirmek için diktiği dut fidanları çalındı

        Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde belediyenin çevreyi yeşillendirmek için diktiği dut fidanları çalındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2024 - 16:48 Güncelleme: 19.12.2024 - 16:50
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        Tunceli'de belediyenin çevreyi yeşillendirmek için diktiği dut fidanları çalındı
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        Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde belediyenin çevreyi yeşillendirmek için diktiği dut fidanları çalındı.

        İlçenin Ağ Tepe mevkisinde bir süre önce dikilen dut fidanlarının yerinden söküldüğünü fark eden vatandaşlar, durumu Çemişgezek Belediyesi ekiplerine bildirdi.

        Bölgeye giderek incelemelerde bulunan ekipler, yaklaşık 30 kök dut fidanının kazma ve küreklerle yerinden sökülüp çalındığını belirledi.

        Jandarma ekipleri olaya karışan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Çemişgezek Belediye Başkanı İbrahim Enes Somyürek de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, fidanları çalanların emek ve alın teri hırsızı olduklarını belirtti.

        Dikilen fidanların herkesin ortak malı olduğunu vurgulayan Somyürek, "Zarar vermeyelim, verenleri uyaralım dedik. Sahip çıkalım dedik. Çukurları eşip tek tek söküp bu kadar zahmet çekmenize gerek yoktu. İnsan gibi isteseydiniz keşke, yazıklar olsun." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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