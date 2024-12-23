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        Tunceli'de kar nedeniyle 8 köy yolu ulaşıma kapandı

        Tunceli'nin Ovacık ve Nazımiye ilçelerinde kar yağışı nedeniyle 8 köy yolu ulaşıma kapandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2024 - 13:08 Güncelleme: 23.12.2024 - 13:08
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        Tunceli'de kar nedeniyle 8 köy yolu ulaşıma kapandı
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        Tunceli'nin Ovacık ve Nazımiye ilçelerinde kar yağışı nedeniyle 8 köy yolu ulaşıma kapandı.

        Kente bir süredir etkili olan soğuk hava, bazı yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.

        Yağışların etkisiyle Ovacık ve Nazımiye ilçelerindeki toplam 8 köy yolu ulaşıma kapandı.

        İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğine bağlı ekipler, köy yollarının açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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