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        Tunceli'de 40 köy yolu ulaşıma kapandı

        TUNCELİ'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 40 köy yolu, ulaşıma kapandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.12.2024 - 11:58 Güncelleme: 23.12.2024 - 12:00
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        Tunceli'de 40 köy yolu ulaşıma kapandı
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        TUNCELİ'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 40 köy yolu, ulaşıma kapandı.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıların ardından Tunceli'de kar yağışı etkili oldu. Yağış nedeniyle Nazımiye ilçesinde 23, Ovacık ilçesinde 17 olmak üzere toplamda 40 köy yolu, ulaşıma kapandı. Vali Bülent Tekbıyıkoğlu'nun talimatıyla İl Özel İdaresi'ne bağlı 59 araç ve 120 kişilik ekiple yolların ulaşıma açılması için temizleme ve küreme çalışmalarına başladı. Karayolları 86'ncı Şube Şefliğine bağlı ekipler, Tunceli- Erzincan kara yolu üzerindeki keskin virajlara sahip 2 bin rakımlı Cankurtaran bölgesi ile merkez ve ilçe arasındaki yolları açık tutmak için tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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