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        Tunceli'de yeni yılın gelişi kaybolmaya yüz tutmuş "Gağan" geleneğiyle kutlandı

        Tunceli'de vatandaşlar, yeni yılın gelişini kutlamak için davul zurna eşliğinde halaylarla "Gağan" etkinliği düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2024 - 13:57 Güncelleme: 26.12.2024 - 13:57
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        Tunceli'de yeni yılın gelişi kaybolmaya yüz tutmuş "Gağan" geleneğiyle kutlandı
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        Tunceli'de vatandaşlar, yeni yılın gelişini kutlamak için davul zurna eşliğinde halaylarla "Gağan" etkinliği düzenledi.

        Kentteki bazı dernekler tarafından, kaybolmaya yüz tutmuş "Gağan" geleneğinin canlandırılması amacıyla etkinlik yapıldı.

        Etkinlikte yöresel kıyafet giyen 3 kişi, Moğultay Mahallesi'ndeki cadde ve sokaklarda davul zurna eşliğinde oyunlar oynadı.

        Esnafı da ziyaret eden gruptakiler, karşılaştıkları vatandaşların yeni yılını kutladı.

        Kışla Meydanı'nda çekilen halaylarla devam eden etkinlik, toplanan yiyeceklerin dağıtılarak birlikte yenmesiyle sona erdi.

        - "Gağan" temizlik, adalet ve bölüşme anlamına geliyor

        Etkinliğe katılan Mehmet Yüksel, AA muhabirine, "Gağan" geleneğiyle eski yılın uğurlanarak yeni senenin karşılandığını söyledi.

        "Gağan"ın temizlik, adalet ve bölüşme anlamına geldiğini ifade eden Yüksel, "Ayrıca Gağan'da, yaşamını yitirenlerin mezarları ziyaret edilir. Gağan, bu toplumu ayakta tutan en önemli inançlardan biridir. Eskiden köylerde yapılırdı, şimdi ise yaşatılması için şehirlerde de yapılıyor." dedi.

        Yüksel, davul zurna eşliğinde esnafın ziyaret edildiğini belirterek, "Toplanan yiyecekleri etkinlik sonunda bölüşüyoruz. Gağan bir yerde de paylaşmadır ve yoksul insanlara destek olmaktır." ifadelerini kullandı.

        Cemal Akbayin de "Gağan" etkinliklerinin kentte yaklaşık 1 ay boyunca devam ettiğini dile getirdi.

        Yöresel kıyafetler giyerek geleneği canlandırdıklarını anlatan Akbayin, "Grubumuzdaki 3 kişinin ayrı ayrı görevleri var. Davul zurnayla birlikte oyunlar oynuyoruz, esnafı ziyaret ediyoruz. Karşılaştığımız çocukların, gençlerin ve yaşlıların yeni yılını kutluyoruz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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