Çemişgezek'te okullarda deprem tatbikatı yapıldı

Acil toplanma alanlarında bir araya gelen öğrencilere afet ve acil durumlarda yapılması gerekenlerle ilgili bilgiler verildi.

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