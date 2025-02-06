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        Tunceli'nin Pülümür ilçesinde kar nedeniyle taşımalı eğitime ara verildi

        Tunceli'nin Pülümür ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 00:22 Güncelleme: 06.02.2025 - 00:22
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        Tunceli'nin Pülümür ilçesinde kar nedeniyle taşımalı eğitime ara verildi
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        Tunceli'nin Pülümür ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

        Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçede etkili olan kar yağışının hayatı olumsuz etkilediği belirtildi.

        Bu kapsamda çeşitli tedbirlerin alındığı bildirilen açıklamada, "Köylerimizden taşımalı eğitim yoluyla okullara erişim sağlayan öğrencilerimiz için 1 gün süreyle eğitim öğretime ara verilmiştir." ifadesi kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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