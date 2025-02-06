Tunceli'nin Pülümür ilçesinde kar nedeniyle taşımalı eğitime ara verildi

Bu kapsamda çeşitli tedbirlerin alındığı bildirilen açıklamada, "Köylerimizden taşımalı eğitim yoluyla okullara erişim sağlayan öğrencilerimiz için 1 gün süreyle eğitim öğretime ara verilmiştir." ifadesi kullandı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçede etkili olan kar yağışının hayatı olumsuz etkilediği belirtildi.

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