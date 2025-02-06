Tunceli'nin Pülümür ilçesinde kar nedeniyle taşımalı eğitime ara verildi
Tunceli'nin Pülümür ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.
Tunceli'nin Pülümür ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçede etkili olan kar yağışının hayatı olumsuz etkilediği belirtildi.
Bu kapsamda çeşitli tedbirlerin alındığı bildirilen açıklamada, "Köylerimizden taşımalı eğitim yoluyla okullara erişim sağlayan öğrencilerimiz için 1 gün süreyle eğitim öğretime ara verilmiştir." ifadesi kullandı.
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