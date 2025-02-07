Tunceli'de antik yerleşim alanında kaçak kazı yapan 3 şüpheli yakalandı

Bunun üzerine bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, 3 şüpheliyi tarihi kale ve taş kemerli köprü kalıntılarının bulunduğu 3 bin yıllık antik yerleşim alanında kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı.

​​​​​​​Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çemçeli köyüne bağlı Örtülü mezrasındaki Rabat Vadisi’nde kaçak kazı yapıldığı ihbarını aldı.

Tunceli’de 3 bin yıllık antik yerleşim alanında kaçak kazı yaptığı belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı.

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