Tunceli'de antik yerleşim alanında kaçak kazı yapan 3 şüpheli yakalandı
Tunceli'de 3 bin yıllık antik yerleşim alanında kaçak kazı yaptığı belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı.
Tunceli’de 3 bin yıllık antik yerleşim alanında kaçak kazı yaptığı belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çemçeli köyüne bağlı Örtülü mezrasındaki Rabat Vadisi’nde kaçak kazı yapıldığı ihbarını aldı.
Bunun üzerine bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, 3 şüpheliyi tarihi kale ve taş kemerli köprü kalıntılarının bulunduğu 3 bin yıllık antik yerleşim alanında kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı.
Operasyonda, tarama cihazı, 2 el dedektörü, metal arama dedektörü, çekic, el feneri ve iş eldivenleri ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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