Karla kaplanan Munzur Vadisi ve çevresindeki ovalar dronla görüntülendi

Tunceli'nin Ovacık ilçesindeki Munzur Vadisi Milli Parkı ve çevresi, kar yağışının ardından beyaza büründü.

Sarp dağların arasında kurulu 1500 rakımlı Ovacık'ta, çetin geçen kış mevsimi bazı güzellikleri de ortaya çıkarıyor.

İlçede soğuk havanın etkisiyle zirveler sis bulutlarıyla kaplanıyor ya da meşe, söğüt ve kavak ağaçlarında kırağı oluşuyor.

Son günlerde bölgeye yağan karla da Munzur Vadisi Milli Parkı ve çevresindeki ovalar, beyaz örtüyle kaplandı.

Bu durumu fırsat bilen bazı ziyaretçiler de milli park sınırlarında gezinti yaparak fotoğraf çekti.

Munzur Çayı'nın da menderesler oluşturarak geçtiği milli parkın karlı manzarası dronla görüntülendi.