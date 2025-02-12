Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tunceli Haberleri

        Karla kaplanan Munzur Vadisi ve çevresindeki ovalar dronla görüntülendi

        Tunceli'nin Ovacık ilçesindeki Munzur Vadisi Milli Parkı ve çevresi, kar yağışının ardından beyaza büründü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2025 - 12:39 Güncelleme: 12.02.2025 - 12:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karla kaplanan Munzur Vadisi ve çevresindeki ovalar dronla görüntülendi
        ABONE OL

        Tunceli'nin Ovacık ilçesindeki Munzur Vadisi Milli Parkı ve çevresi, kar yağışının ardından beyaza büründü.

        Sarp dağların arasında kurulu 1500 rakımlı Ovacık'ta, çetin geçen kış mevsimi bazı güzellikleri de ortaya çıkarıyor.

        İlçede soğuk havanın etkisiyle zirveler sis bulutlarıyla kaplanıyor ya da meşe, söğüt ve kavak ağaçlarında kırağı oluşuyor.

        Son günlerde bölgeye yağan karla da Munzur Vadisi Milli Parkı ve çevresindeki ovalar, beyaz örtüyle kaplandı.

        Bu durumu fırsat bilen bazı ziyaretçiler de milli park sınırlarında gezinti yaparak fotoğraf çekti.

        Munzur Çayı'nın da menderesler oluşturarak geçtiği milli parkın karlı manzarası dronla görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Adalet Bakanı'ndan CHP'ye ve İmamoğlu'na soruşturma açıklaması
        Adalet Bakanı'ndan CHP'ye ve İmamoğlu'na soruşturma açıklaması
        Annesini öldüren babasından şikayetçi olmadı!
        Annesini öldüren babasından şikayetçi olmadı!
        Miçotakis'in "Türkiye'ye füze satmayın" isteğine Macron'dan ret
        Miçotakis'in "Türkiye'ye füze satmayın" isteğine Macron'dan ret
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Kuvvetli ve yoğun kar etkili olacak
        Kuvvetli ve yoğun kar etkili olacak
        "Gazze huzura ermeden bölge istikrara kavuşamaz"
        "Gazze huzura ermeden bölge istikrara kavuşamaz"
        Rekabette ne kadar harcadılar?
        Rekabette ne kadar harcadılar?
        İki astronot 8 aydır uzayda mahsur!
        İki astronot 8 aydır uzayda mahsur!
        Trabzon'dan G.Saray'a 7'nci transfer!
        Trabzon'dan G.Saray'a 7'nci transfer!
        Musk ABD'nin iflas edebileceği konusunda uyardı
        Musk ABD'nin iflas edebileceği konusunda uyardı
        Katil bıçaktaki parmak izinde!
        Katil bıçaktaki parmak izinde!
        Ayrılığı doğrulayan şarkılı paylaşım
        Ayrılığı doğrulayan şarkılı paylaşım
        VAR'da Sundberg ile Çakır'ın konuşması yok
        VAR'da Sundberg ile Çakır'ın konuşması yok
        Son yolculuğuna Murat 124 ile çıktı!
        Son yolculuğuna Murat 124 ile çıktı!
        CHP’li başkan yardımcılarının telefon trafiği delil dosyasında
        CHP’li başkan yardımcılarının telefon trafiği delil dosyasında
        Alman devi kendi seçim kampanyasını başlattı
        Alman devi kendi seçim kampanyasını başlattı
        Uzun süredir haber alınamıyordu, evinde kemikleri bulundu
        Uzun süredir haber alınamıyordu, evinde kemikleri bulundu
        Avrupa'da nadir görülüyor... Siyah kurt kamerada!
        Avrupa'da nadir görülüyor... Siyah kurt kamerada!
        Domuz gribi genç hemşireyi hayattan kopardı
        Domuz gribi genç hemşireyi hayattan kopardı
        "Barcelonalı Xavi’yi kaçıracaktık"
        "Barcelonalı Xavi’yi kaçıracaktık"

        Benzer Haberler

        Çemişgezek Belediyesi'nden YKS'ye girecek öğrencilere sınav ücreti desteği
        Çemişgezek Belediyesi'nden YKS'ye girecek öğrencilere sınav ücreti desteği
        GÜNCELLEME - Tunceli'de patlayıcı madde kullanarak kaçak kazı yapan 5 şüphe...
        GÜNCELLEME - Tunceli'de patlayıcı madde kullanarak kaçak kazı yapan 5 şüphe...
        Tunceli'de patlayıcı madde kullanarak kaçak kazı yapan 5 şüpheli yakalandı
        Tunceli'de patlayıcı madde kullanarak kaçak kazı yapan 5 şüpheli yakalandı
        Tunceli'de karlı zirvelerden inen yaban keçileri görüntülendi
        Tunceli'de karlı zirvelerden inen yaban keçileri görüntülendi
        Çemişgezek'te madde bağımlılığı semineri düzenlendi
        Çemişgezek'te madde bağımlılığı semineri düzenlendi
        Tunceli merkezli dolandırıcılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Tunceli merkezli dolandırıcılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı