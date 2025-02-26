Tunceli'de 2 dağcı gezi rotası belirlemek için karlı arazide 13 kilometre yol katetti

SİDAR CAN EREN - Tunceli'de yaşayan dağcı İskender Doğan ve Taylan Kıllı, kentteki doğal güzelliklerin tanıtılmasına katkı sunmak amacıyla karlı dağlarda yaklaşık 13 kilometre yol katederek yeni gezi rotası belirledi.

Sarp dağlarla çevrili kentte, son yıllarda gelişen dağcılık faaliyetleriyle il merkezi ve ilçelerdeki birçok yer tanınmaya başlandı.

Şehirde yıllardır dağcılık sporuyla ilgilenen büfe sahibi İskender Doğan ve Munzur Üniversitesi'nde özel güvenlik olarak çalışan Taylan Kıllı da Pertek ilçesinin saklı güzelliklerinin keşfedilmesi amacıyla proje hayata geçirdi.

Zirve tutkunu 2 dağcı, araçla il merkezinden Yeniköy'deki Cankurtaran mevkisine giderek buradaki hazırlıklarının ardından Süpürgeç Dağı'na doğru karla kaplı arazide tırmanışa geçti.

Kar kalınlığının 1,5 metreyi aştığı patikalarda bata çıka ilerleyen Doğan ve Kıllı, yaklaşık 13 kilometrelik seyahatlerinin sonunda 2 bin rakımlı dağın zirvesine ulaştı.

Böylece Yeniköy-Süpürgeç Dağı arasında trekkinge uygun rota belirleyen Doğan ve Kıllı, bölgenin yol haritası bilgilerini de doğa tutkunlarının faydalanması için gezi rehberi uygulamalarına yükledi.

- "Munzur Dağları'nın tanıtımı için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz"

İskender Doğan, AA muhabirine, Munzur Zirve Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü bünyesinde etkinlikler yaptıklarını söyledi.

Tunceli'nin dört mevsim farklı güzellikler sunduğunu işaret eden Doğan, şöyle devam etti:

"Çevre il ve civar ilçelerden gelip dağcılık faaliyetlerimize katılan arkadaşlarımız oluyor. Biz de zaman buldukça geziler düzenliyoruz ve ilimize gelen doğaseverlere eşlik ediyoruz. Özellikle bölgemizdeki Munzur Dağları'nın tanıtımı için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Dağcılık konusunda da kulüp üyelerimize yakın zamanda Türkiye Dağcılık Federasyonu koordinesinde eğitimler verdireceğiz ve bu spor branşında daha iyi duruma geleceğiz."