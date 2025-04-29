Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tunceli Haberleri

        GÜNCELLEME - Tunceli'de halı sahada fenalaşarak yaşamını yitiren astsubayın cenazesi törenle memleketine uğurlandı

        Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde halı sahada futbol oynadıktan sonra rahatsızlanan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren astsubayın cenazesi, törenle memleketi Ankara'ya uğurlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2025 - 11:39 Güncelleme: 29.04.2025 - 11:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - Tunceli'de halı sahada fenalaşarak yaşamını yitiren astsubayın cenazesi törenle memleketine uğurlandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde halı sahada futbol oynadıktan sonra rahatsızlanan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren astsubayın cenazesi, törenle memleketi Ankara'ya uğurlandı.

        Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Bülent Tekbıyıkoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Jandarma Astsubay Üstçavuş Kadir Açar'ın halı sahada futbol oynadıktan sonra rahatsızlandığını belirtti. Tekbıyıkoğlu, şunları kaydetti:

        "Tunceli İl Jandarma Komutanlığına bağlı Çemişgezek İlçe Jandarma Komutanlığı emrinde görevli Jandarma Astsubay Üstçavuş Kadir Açar, geçirmiş olduğu rahatsızlık sonucu kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etmiştir. Vefat eden personelimize Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve aziz milletimize başsağlığı ve sabırlar diliyorum."

        - Astsubay için cenaze töreni düzenlendi

        Açar'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, Tunceli Devlet Hastanesinden alınarak İl Jandarma Komutanlığına getirildi.

        Buradaki törende, saygı duruşunda bulunuldu, Açar'ın öz geçmişi okundu.

        Açar'ın naaşı, İl Müftüsü Mustafa Şanver'in duasının ardından silah arkadaşları tarafından cenaze aracına konularak Ankara'ya gönderildi.

        Törene, aile yakınlarının yanı sıra Vali ve Belediye Başkan Vekili Tekbıyıkoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bülent Baykal, İl Emniyet Müdürü Hakan Duman, vali yardımcıları, kaymakamlar, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, askerler ve polisler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İtalya ile bağımız çok güçlü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İtalya ile bağımız çok güçlü
        O anlar kamerada! Trafikte satırlı dehşet!
        O anlar kamerada! Trafikte satırlı dehşet!
        5 çocuğu vardı... Ölümle biten barışma!
        5 çocuğu vardı... Ölümle biten barışma!
        Koronavirüsle beraber 25-44 yaş arasında kalp krizi oranı yüzde 30 arttı
        Koronavirüsle beraber 25-44 yaş arasında kalp krizi oranı yüzde 30 arttı
        MHP lideri Bahçeli: Belediye yönetimi kokuşmuştur! Rüşvet ağı kurulmuştur!
        MHP lideri Bahçeli: Belediye yönetimi kokuşmuştur! Rüşvet ağı kurulmuştur!
        Solskjaer'den Fenerbahçe sözleri!
        Solskjaer'den Fenerbahçe sözleri!
        İspanya ve Portekiz'de hayat normale dönüyor
        İspanya ve Portekiz'de hayat normale dönüyor
        Murat Ongun’un eşi Gözdem Ongun'un ifadesine ulaşıldı!
        Murat Ongun’un eşi Gözdem Ongun'un ifadesine ulaşıldı!
        Gözü Jardel'in rekorunda!
        Gözü Jardel'in rekorunda!
        Bakan Bayraktar'dan Avrupa'daki elektrik kesintisine yönelik uyarı
        Bakan Bayraktar'dan Avrupa'daki elektrik kesintisine yönelik uyarı
        Havalimanında 66 kilo altın! 107 bin dolar ve 133 bin avro ele geçirildi!
        Havalimanında 66 kilo altın! 107 bin dolar ve 133 bin avro ele geçirildi!
        Hatay mutfağından eşsiz 28 özel lezzet
        Hatay mutfağından eşsiz 28 özel lezzet
        "Atmosferik ani değişim gibi muğlak bir ifade görebildik"
        "Atmosferik ani değişim gibi muğlak bir ifade görebildik"
        SGK aylıklarında 5 yıla dikkat!
        SGK aylıklarında 5 yıla dikkat!
        4 milyon 237 bin kişi için son tarih 31 Temmuz
        4 milyon 237 bin kişi için son tarih 31 Temmuz
        Derbide gözler Talisca'da!
        Derbide gözler Talisca'da!
        Eski kaymakama 70 yıl hapis!
        Eski kaymakama 70 yıl hapis!
        Taklit-tağşiş yapıldığı kesinleşmiş ürün sayısı 1500'ü geçti
        Taklit-tağşiş yapıldığı kesinleşmiş ürün sayısı 1500'ü geçti
        Bakan Şimşek: Enflasyon hedefleri konusunda tereddüt yok
        Bakan Şimşek: Enflasyon hedefleri konusunda tereddüt yok
        TÜİK mart ayı işsizlik verilerini açıkladı
        TÜİK mart ayı işsizlik verilerini açıkladı

        Benzer Haberler

        Halı saha maçı sonrası fenalaşan astsubay hayatını kaybetti
        Halı saha maçı sonrası fenalaşan astsubay hayatını kaybetti
        Tunceli'de halı sahada fenalaşan astsubay yaşamını yitirdi
        Tunceli'de halı sahada fenalaşan astsubay yaşamını yitirdi
        Tunceli'de minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Tunceli'de minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Tunceli Valisi Tekbıyıkoğlu, Uzunçayır Baraj Gölü'nde kürek çekti
        Tunceli Valisi Tekbıyıkoğlu, Uzunçayır Baraj Gölü'nde kürek çekti
        Geçen sene köklerinden kestikleri ceviz ağaçlarının bu yıl da filizlerini k...
        Geçen sene köklerinden kestikleri ceviz ağaçlarının bu yıl da filizlerini k...
        Tunceli'de üniversite öğrencilerine afet farkındalığı eğitimi verildi
        Tunceli'de üniversite öğrencilerine afet farkındalığı eğitimi verildi